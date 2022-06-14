В США разрешили работать подсанкционным российским банкам

Лицензия Минфина разрешает проводить с ними только энергетические сделки. Это объясняют зависимостью Европы от российских энергоносителей.

Минфин США продлил до 5 декабря генеральную лицензию, разрешающую проводить сделки с российскими банками, в отношении которых ранее ввели санкции: ВЭБ, "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Центробанк. Соответствующий документ 14 июня опубликован на сайте Минфина. Подсанкционные банки смогут проводить только сделки, "относящиеся к энергетике".

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В документе сказано, что под этим термином подразумевается добыча, производство, переработка, сжижение, газификация, регазификация, конверсия, обогащение, изготовление, транспортировка или покупка нефти, в том числе сырой, а также любых других энергоносителей — от нефтепродуктов и природного газа до угля, древесины и урана.

Как отмечает Reuters, США запретили импорт российского ископаемого топлива, но позволили продолжить банковские операции с российской нефтью и газом, которые поставляют в европейские страны, чтобы дать им время для перехода на альтернативные источники.

Напомним, 24 февраля президент США Джо Байден объявил о введении санкций против крупнейших российских банков, активы которых оцениваются в сумму не меньше $1 трлн. В список попали ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, банк "Открытие", Совкомбанк и Новикомбанк. Санкционный список постепенно расширяли, например, в апреле в него вошел Альфа-банк. В Белом доме заявили, что санкции заморозят любые активы банков, связанные с финансовой системой США, и запретит гражданам США вести с ними дела.