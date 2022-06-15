Через стигматизацію та расизм: ВООЗ перейменує вірус віспи мавп

Учені з понад 30 країн вважають, що ця назва не відповідає рекомендаціям ВООЗ, у яких рекомендується уникати географічних регіонів і назв тварин.

Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно перейменує вірус віспи мавп через побоювання з приводу стигматизації та расизму. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, передає американське видання Time.

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За його словами, організація працює з партнерами й експертами з усього світу над зміною назви вірусу віспи мавп, його відгалуджень і захворювання, яке він викликає. Він додав, що ВООЗ оголосить нову назву найближчим часом.

Повідомляється, що минулого тижня понад 30 учених із різних країн заявили, що ярлик мавпячої віспи є дискримінаційним і таким, що стигматизує. Вони вважають, що необхідно терміново перейменувати його, тому що ця назва не відповідає рекомендаціям ВООЗ, у яких рекомендується уникати географічних регіонів і назв тварин.

"У контексті нинішнього глобального спалаху посилання, що продовжуються, і номенклатура цього вірусу як африканського не тільки неточні, але також є дискримінаційними та стигматизують", — сказано в листі групи вчених.

Представник ВООЗ сказав, що зараз консультується з експертами щодо відповідніших назв для віспи мавп.

"Назви хвороб мають бути зроблені з метою мінімізувати негативний уплив і уникнути образи будь-яких культурних, соціальних, національних, регіональних, професійних чи етнічних груп", — сказав він.

Нагадаємо, 30 травня у ВООЗ оцінили ймовірність нової пандемії через віспу мавп. В організації повідомили про "помірний ризик" для здоров'я людей на глобальному рівні. Проте ситуація може змінитися.

28 травня головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні з часом будуть виявлені нові випадки віспи мавп, однак спалахи цього захворювання в країні малоймовірні. Крім того, українські медики знають, чим і як лікувати вірус.