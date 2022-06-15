Из-за стигматизации и расизма: ВОЗ переименует вирус оспы обезьян

Ученые из более 30 стран считают, что нынешнее название не соответствует рекомендациям ВОЗ, в которых рекомендуется избегать географических регионов и названий животных.

Всемирная организация здравоохранения официально переименует вирус оспы обезьян из-за опасений по поводу стигматизации и расизма. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает американское издание Time.

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По его словам, организация работает с партнерами и экспертами со всего мира над изменением названия вируса оспы обезьян, его ветвей и вызываемого им заболевания. Он добавил, что ВОЗ объявит новое название в ближайшее время.

Сообщается, что на прошлой неделе более 30 ученых из разных стран заявили, что ярлык обезьяньей оспы является дискриминационным и стигматизирующим. Они считают, что необходимо срочно переименовать его, потому что нынешнее название не соответствует рекомендациям ВОЗ, в которых рекомендуется избегать географических регионов и названий животных.

"В контексте нынешней глобальной вспышки продолжающиеся ссылки и номенклатура этого вируса как африканского не только неточны, но также являются дискриминационными и стигматизирующими", — сказано в письме группы ученых.

Представитель ВОЗ сказал, что сейчас консультируется с экспертами по более подходящим названиям для оспы обезьян.

"Названия болезней должны быть сделаны с целью минимизировать негативное воздействие и избежать оскорбления каких-либо культурных, социальных, национальных, региональных, профессиональных или этнических групп", — сказал он.

Напомним, 30 мая в ВОЗ оценили вероятность новой пандемии из-за оспы обезьян. В организации сообщили об "умеренном риске" для здоровья людей на глобальном уровне. Однако ситуация может измениться.

28 мая главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине со временем будут выявлены новые случаи оспы обезьян, однако вспышки этого заболевания в стране маловероятны. Кроме того, украинские медики знают чем и как лечить вирус.