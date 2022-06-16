Литва офіційно визнала вивезення українців Росією депортацією, — ЗМІ

Сейм Литви закликав міжнародну спільноту вчинити так само і добиватися відповідальності за скоєні злочини.

У четвер, 16 червня, Литовський сейм 50-ма голосами "за" прийняв резолюцію про визнання того, що примусове вивезення населення в Росію чи на тимчасово підконтрольні Росії території є депортацією українського народу. Про це повідомляє видання Delfi.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Від агресивної Росії, було це 80 років тому, чи сьогодні, ми, на жаль, не можемо чекати нічого нового," — зазначила одна з ініціаторок проєкту Радвіле Моркунайте-Мікуленене. — "Відбуваються ті ж самі злочини проти людства, вислання, здійснюється така політика і воєнна агресія, яка може призвести окремі країни, а, можливо, і регіони, до можливого голоду або ж інших страшних речей".

У резолюції було засуджено, що понад мільйон цивільних вигнали з їхніх домівок і примусово депортували до Росії або ж на підконтрольні їй території для того, аби знищити українську ідентичність. Також було підкреслено, що серед цивільного населення депортували і 200 000 дітей.

Парламент висловився за те, щоб геноцид українського народу було зупинено правовими методами, а депортованим людям надали можливість повернутися в Україну або виїхати в іншу, безпечну країну.

Сейм звернувся до інших країн, щоб притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які здійснюють депортацію українців або причетні до неї. А також тих осіб, які чинять злочини проти людства, геноцид та інші воєнні злочини.

"Сейм упевнений, що справедливість може перемогти тільки тоді, коли до кримінальної відповідальності притягнуть керівників Росії та інших високопоставлених організаторів злочинів, а також безпосередніх виконавців воєнних дій і депортації цивільного населення України", — йдеться в документі.

Нагадаємо, що у відповідь на звірства в Україні Іспанія та країни Балтії почали висилати російських дипломатів. Литва стала першою країною, яка після початку війни в Україні знизила рівень відносин із РФ і відкликала посла з Москви.