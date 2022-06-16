Литва официально признала вывоз украинцев Россией депортацией, — СМИ

Сейм Литвы призвал международное сообщество поступить так же и добиваться ответственности за совершенные преступления.

В четверг, 16 июня, Литовский сейм 50 голосами "за" принял резолюцию о признании того, что принудительный вывоз населения в Россию или на временно подконтрольные ей территории является депортацией украинского народа. Об этом сообщает издание Delfi.

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"От агрессивной России, было это 80 лет назад или сегодня, мы, к сожалению, не можем ждать ничего нового," — отметила одна из инициаторов проекта Радвиле Моркунайте-Микуленене. — "Совершаются те же преступления против человечества, высылки, осуществляется такая политика и военная агрессия, которая может привести отдельные страны, а, возможно, и регионы, к возможному голоду или другим страшным вещам".

В резолюции было осуждено, что более миллиона гражданских выгнали из их домов и принудительно депортировали в Россию или на подконтрольные ей территории для того, чтобы уничтожить украинскую идентичность. Также было подчеркнуто, что среди гражданского населения были депортированы и 200 000 детей.

Парламент высказался за то, чтобы геноцид украинского народа был остановлен правовыми методами, а депортированным людям предоставили возможность вернуться в Украину или уехать в другую, безопасную страну.

Сейм обратился к другим странам, чтобы привлечь к уголовной ответственности лиц, осуществляющих депортацию украинцев или причастных к ней. А также тех лиц, которые совершают преступления против человечества, геноцид и другие военные преступления.

"Сейм уверен, что справедливость может победить только тогда, когда к уголовной ответственности привлекут руководителей России и других высокопоставленных организаторов преступлений, а также непосредственных исполнителей военных действий и депортации гражданского населения Украины", — говорится в документе.

Напомним, что в ответ на зверства в Украине Испания и страны Балтии начали высылать российских дипломатов. Литва стала первой страной, которая после начала войны в Украине снизила уровень отношений с РФ и отозвала посла из Москвы.