У деяких країнах виник дефіцит продуктів: у кінотеатрах США може зникнути попкорн, у KFC салат замінюють капустою

За даними журналістів, німецьким пивоварням не вистачає пивних пляшок через відсутність постачання з України, а в британських "Макдональдсах" ріжуть одну дольку помідора замість двох.

В останні кілька місяців у багатьох країнах відчувається дефіцит звичних продуктів харчування, наприклад салату латуку в Австралії, цибулі та салямі в Японії і навіть бутильованого пива в Німеччині. Компаніям доводиться шукати альтернативи, щоб задовольнити попит споживача. Про це повідомляє Bloomberg.

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Як правило, корінь проблеми не стільки у відсутності продукту як такого, скільки у надмірно розтягнутому глобальному ланцюжку поставок. Причин тому кілька: від несприятливих погодних умов до пандемії та геополітичної напруги.

Наприклад, коли німецьким виробникам не вистачить пляшок через відсутність постачання з України або алюмінієвих банок, це позначається на можливості споживачів купувати такі продукти, як пиво або газировки. Нестача транспортних контейнерів та обмеження на ринку праці ускладнюють проблему. Вторгнення російських військ в Україну перекрило постачання зерна й олії — звідси різкий стрибок цін на продовольчі продукти й енергоносії.

Шрірача . Останнім часом список дефіцитних товарів поповнився шрірачею, соусом із перців чилі. Його виробник Huy Fong Foods був змушений призупинити виробництво через нестачу перців.

. Останнім часом список дефіцитних товарів поповнився шрірачею, соусом із перців чилі. Його виробник Huy Fong Foods був змушений призупинити виробництво через нестачу перців. Попкорн у кінотеатрах США. Американці переймаються тим, що в кінотеатрах може подорожчати попкорн у літній сезон кінопрем'єр. Спостерігається нестача продукції з пластику: кришок, стаканчиків і паперових пакетів. До того ж, фермери можуть відмовитися від кукурудзи та перейти на виробництво більш прибуткових культур.

Американці переймаються тим, що в кінотеатрах може подорожчати попкорн у літній сезон кінопрем'єр. Спостерігається нестача продукції з пластику: кришок, стаканчиків і паперових пакетів. До того ж, фермери можуть відмовитися від кукурудзи та перейти на виробництво більш прибуткових культур. У бургерах KFC салат замінюють на капусту. В Австралії через дефіцит салату в ресторанах KFC в бургерах використовується капуста. Представник індустрії фаст-фуду посилається на збої в ланцюжку поставок через сильну повінь у деяких районах країни на початку року.

В Австралії через дефіцит салату в ресторанах KFC в бургерах використовується капуста. Представник індустрії фаст-фуду посилається на збої в ланцюжку поставок через сильну повінь у деяких районах країни на початку року. Один помідор замість двох у "Макдональдсах". У британських Макдональдсах нормують помідори: замість двох кладуть одну дольку, що пояснюється високою вартістю опалення теплиць, де вирощують томати.

У британських Макдональдсах нормують помідори: замість двох кладуть одну дольку, що пояснюється високою вартістю опалення теплиць, де вирощують томати. Картопля-фрі у Кенії. У деяких країнах "Макдоналдс" призупинив продаж великої картоплі-фрі, тому що проблеми в ланцюжку поставок уповільнили поставки. Коли в кенійських KFC закінчилася картопля-фрі, місцеві жителі закликали у соцмережах бойкотувати ресторани мережі через те, що не використовується місцева картопля.

У деяких країнах "Макдоналдс" призупинив продаж великої картоплі-фрі, тому що проблеми в ланцюжку поставок уповільнили поставки. Коли в кенійських KFC закінчилася картопля-фрі, місцеві жителі закликали у соцмережах бойкотувати ресторани мережі через те, що не використовується місцева картопля. Цибуля. У Японії через дефіцит цибулі та салямі деякі закусочні були змушені прибрати деякі страви з меню.

Раніше Фокус розбирався в тому, як зростання цін у Європі стимулює ціни на товари в Україні. Аналітики як основні фактори називають зростання цін на продукти харчування та енергоресурси.

Нагадаємо, що опубліковано супутникові знімки, які підтвердили, що російські кораблі перевозять українське зерно в Сирію.