В некоторых странах возник дефицит продуктов: в кинотеатрах США может исчезнуть попкорн, в KFC салат заменяют капустой

По данным журналистов, немецким пивоварням не хватает пивных бутылок из-за отсутствия поставок из Украины, а в британских "Макдональдсах" режут одну дольку помидора вместо двух.

В последние несколько месяцев во многих странах ощущается дефицит привычных продуктов питания, например салата латука в Австралии, лука и салями в Японии и даже бутилированного пива в Германии. Компаниям приходится искать альтернативы, чтобы удовлетворить спрос со стороны потребителя. Об этом сообщает Bloomberg.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Как правило, корень проблемы не столько в отсутствии продукта как такового, сколько в излишне растянутой глобальной цепочке поставок. Причин тому несколько: от неблагоприятных погодных условий до пандемии и геополитической напряженности.

Например, когда немецким производителям не хватет бутылок из-за отсутствия поставок из Украины или алюминиевых банок, это отражается на возможности потребителей покупать такие продукты, как как пиво или же газировка. Недостаток транспортных контейнеров и ограничения на рынке труда усложняют проблему. Вторжение российских войск в Украину перекрыло поставки зерна и растительного масла — отсюда резкий скачок цен на продовольственные продукты и энергоносители.

Шрирача . В последнее время списк дефицитных товаров пополнился шрирачей, соусом из перцев чили. Его производитель Huy Fong Foods был вынужден приостановить производство из-за недостатка перцев.

. В последнее время списк дефицитных товаров пополнился шрирачей, соусом из перцев чили. Его производитель Huy Fong Foods был вынужден приостановить производство из-за недостатка перцев. Попкорн в кинотеатрах США. Американцы беспокоятся о том, что в кинотеатрах может подорожать попкорн в летний сезон кинопремьер. Наблюдается недостаток продукции из пластика: крышек, стаканчиков и бумажных пакетов. К тому же, фермеры могут отказаться от кукурузы и переключиться на производство более прибыльных культур.

Американцы беспокоятся о том, что в кинотеатрах может подорожать попкорн в летний сезон кинопремьер. Наблюдается недостаток продукции из пластика: крышек, стаканчиков и бумажных пакетов. К тому же, фермеры могут отказаться от кукурузы и переключиться на производство более прибыльных культур. В бургерах KFC салат заменяют капустой. В Австралии из-за дефицита салата в ресторанах KFC в бургерах используется капуста. Представитель индустрии фаст-фуда ссылается на сбои в цепочке поставок из-за сильного наводнения в некоторых районах страны в начале года.

В Австралии из-за дефицита салата в ресторанах KFC в бургерах используется капуста. Представитель индустрии фаст-фуда ссылается на сбои в цепочке поставок из-за сильного наводнения в некоторых районах страны в начале года. Один помидор вместо двух в "Макдональдсах". В британских "Макдональдсах" нормируют помидоры: вместо двух кладут одну дольку, что объясняется высокой стоимостью отопления теплиц, где выращивают томаты.

В британских "Макдональдсах" нормируют помидоры: вместо двух кладут одну дольку, что объясняется высокой стоимостью отопления теплиц, где выращивают томаты. Картофель-фри в Кении. В некоторых странах в "Макдоналдс" приостановил продажу крупного картофеля-фри, потому что проблемы в цепочке поставок замедлили поставки. Когда в кенийских KFC закончился картофель-фри, местные жители призвали в соцсетях бойкотировать рестораны сети из-за того, что не используется местный картофель.

В некоторых странах в "Макдоналдс" приостановил продажу крупного картофеля-фри, потому что проблемы в цепочке поставок замедлили поставки. Когда в кенийских KFC закончился картофель-фри, местные жители призвали в соцсетях бойкотировать рестораны сети из-за того, что не используется местный картофель. Лук. В Японии из-за дефицита лука и салями некоторые закусочные были вынуждены убрать некоторые блюда из меню.

Ранее Фокус разбирался в том, как рост цен в Европе подстегивает цены на товары в Украине. Аналитики в качестве основных факторов называют рост цен на продукты питания и энергоресурсы.

Напомним, что опубликованы спутниковые снимки, которые подтвердили, что русские корабли перевозят украинское зерно в Сирию.