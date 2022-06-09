Импорт опять виноват: как рост цен в Европе подстегивает цены на товары в Украине

Основными факторами эксперты называют рост цен на продукты питания и энергоресурсы на международных рынках.

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В Украине цены растут так быстро отчасти из-за подорожания на мировых рынках, сообщил Нацбанк в июньском макроэкономическом и монетарном обзоре.

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"Цены на продовольствие и энергию преимущественно вносили наибольший вклад в инфляцию. Однако ускорялась и базовая инфляция, сигнализируя об усилении общеинфляционного давления", — сообщили в Нацбанке, о чем пишет Фокус в новой статье "Будет дороже. Когда притормозят растущие в Украине цены и причем здесь бензин".

[ + – ] Индекс потребительских цен растет во многих странах Фото: НБУ

Исполнительный директор аналитического центра CASE-Украина Дмитрий Боярчук говорит, что цены на мировых рынках еще до полномасштабной войны в Украине разогнались из-за политики количественного смягчения.

"После начала полномасштабной атаки РФ это спровоцировало два дополнительных кризиса: рост цен на продукты питания, потому что Украина – один из крупных экспортеров аграрной продукции, а также введение эмбарго на нефтепродукты из России, а это дополнительный рост цен на энергоресурсы", — отметил Боярчук.

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Напомним, в мае в еврозоне рост цен побил исторический рекорд, достигнув 8,1%. В частности, в Германии инфляция за май составила 8,7%.

Ранее Фокус писал, что в апреле в Украине инфляция достигла 16,4%, а в месячном измерении цены выросли на 3,1%.

Как сообщалось, в Институте экономических исследований и политических консультаций подсчитали, что в Украине инфляция по итогам 2022 года может составить 25-27%.