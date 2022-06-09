Імпорт знову винен: як зростання цін у Європі підстьобує ціни на товари в Україні

Основними факторами експерти називають зростання цін на продукти харчування та енергоресурси на міжнародних ринках.

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В Україні ціни зростають так швидко частково через подорожчання на світових ринках, повідомив Нацбанк у червневому макроекономічному та монетарному огляді.

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"Ціни на продовольство та енергію переважно вносили найбільший внесок в інфляцію. Однак прискорювалася і базова інфляція, сигналізуючи про посилення загальноінфляційного тиску", — повідомили в Нацбанку, про що пише Фокус у новій статті. "Буде дорожчим. Коли пригальмує ріст цін і до чого тут бензин".

[ + – ] Індекс споживчих цін зростає у багатьох країнах Фото: НБУ

Виконавчий директор аналітичного центру CASE-Україна Дмитро Боярчук каже, що ціни на світових ринках ще до повномасштабної війни в Україні розігналися через політику кількісного пом'якшення.

"Після початку повномасштабної атаки РФ це спровокувало дві додаткові кризи: зростання цін на продукти харчування, тому що Україна — один із великих експортерів аграрної продукції, а також запровадження ембарго на нафтопродукти з Росії, а це додаткове зростання цін на енергоресурси", — зазначив Боярчук.

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Нагадаємо, у травні в єврозоні зростання цін побило історичний рекорд, досягнувши 8,1%. Зокрема, у Німеччині інфляція за травень становила 8,7%.

Раніше Фокус писав, що у квітні в Україні інфляція досягла 16,4%, а у місячному вимірі ціни зросли на 3,1%.

Як повідомлялося, в Інституті економічних досліджень та політичних консультацій підрахували, що в Україні інфляція за підсумками 2022 року може становити 25-27%.