У ЄС є всі інструменти для того, щоб швидко закінчити війну в Україні, - МЗС Литви

За словами міністра Габріелюса Ландсбергіса, якщо світ серйозно налаштований допомогти вирішити продовольчу кризу, потрібно серйозно поставитися до захисту українських портів.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив, що якби всі країни Європейського Союзу надали Україні необхідне озброєння, то війна проти Росії закінчилася б швидше. Про це повідомляє литовське видання Wiadomosci.

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"У Європейського союзу є інструменти для того, щоб закінчити війну набагато швидше. Вони були у нього завжди. Якби ми виконали не 10% українських прохань, а 90%, війна не тривала б так довго", — заявив Ландсбергіс.

При цьому міністр підкреслив, що для розблокування українських портів необхідне військове обладнання.

"Я говорю про це вже майже два місяці разом з українцями. Якщо ми серйозно налаштовані допомогти вирішити продовольчу кризу, ми повинні серйозно поставитися до захисту портів", — резюмував Ландсбергіс.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що західні союзники почали постачати Україні далекобійну артилерію і ракетні системи, які дозволять Україні виграти війну.

Як повідомлялося раніше, Збройним силам України вдалося відкинути російські війська з першої лінії оборони на Херсонщині. Це сталося, зокрема, і завдяки кооперації ЗСУ з партизанським рухом у регіоні.