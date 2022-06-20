У ЕС есть все инструменты для того, чтобы быстро закончить войну в Украине, — МИД Литвы

По словам министра Габриелюса Ландсбергиса, если мир всерьез настроен помочь разрешить продовольственный кризис, нужно серьезно отнестись к защите украинских портов.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис подчеркнул, что если бы все страны Европейского Союза предоставили Украине необходимое вооружение, война против России закончилась бы быстрее. Об этом сообщает литовское издание Wiadomosci.

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"У Европейского союза есть инструменты для того, чтобы закончить войну гораздо быстрее. Они были у него всегда. Если бы мы выполнили не 10% украинских просьб, а 90%, война не продолжалась бы так долго", — заявил Ландсбергис.

При этом министр подчеркнул, что для разблокировки украинских портов необходимо военное оборудование.

"Я говорю об этом уже почти два месяца вместе с украинцами. Если мы серьезно настроены помочь разрешить продовольственный кризис, мы должны серьезно отнестись к защите портов", — резюмировал Ландсбергис.

Напомним, ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что западные союзники начали поставлять Украине дальнобойную артиллерию и ракетные системы, которые позволят Украине выиграть войну.

Как сообщалось ранее, Вооруженным силам Украины удалось отбросить российские войска с первой линии обороны в Херсонской области. Это произошло, в частности, благодаря кооперации ВСУ с партизанским движением в регионе.