ВСУ отбросили войска РФ с первой линии обороны в Херсонской области, — советник главы ОВА

Украинские военные начнут освобождение региона после получения необходимого тяжелого вооружения, уверен Сергей Хлань.

Вооруженным силам Украины удалось отбросить российские войска с первой линии обороны в Херсонской области. Это произошло в том числе и благодаря кооперации ВСУ с партизанским движением в регионе. Об этом в эфире телеканала "Еспресо" в понедельник, 20 июня, заявил советник руководителя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань

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"Наши Вооруженные силы отбросили оккупанта с первой линии обороны. Они (ВС РФ) там хвастались, что они непоколебимы, что сейчас переукрепляются на второй, третьей линии обороны. Но в то же время наши Вооруженные силы наносили мощные прицельные удары по складам, которые находились в тылу", — сказал Хлань.

По словам советника главы ОВА, ВСУ наносили точные удары по складам боеприпасов, в частности, в Новой Каховке, а также неподалеку от Софиевки и Давыдов Брода. При этом Хлань отметил, что силы противника смогли закрепиться на побережье реки Ингулец. Тем не менее, у украинских военных, по словам советника, на протяжении двух последних недель было преимущество по всей линии фронта в регионе.

Хлань также указал, что тактические успехи украинских войск связаны также с тем, что ВСУ действуют совместно с партизанами на оккупированной территории Херсонской области.

"Это не контрнаступление еще, конечно, это тактические успехи… (Но) получив то усиление, которое необходимо для наступления, такое как тяжелое вооружение, мы начнем освобождать наши земли", — добавил Хлань.

Напомним, Оперативное командование "Юг" сообщило, что недавно в оккупированном россиянами Херсоне расстреляли троих сотрудников оперативного подразделения российской армии.

Также мы писали, что украинцев призвали уезжать из Херсонской области для облегчения работы ВСУ.