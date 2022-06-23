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З'ївши страву з розмороженої риби, сім'я заразилася дуже рідкісною хворобою

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Королівський етеліс, рабдоміоліз, отруєння токсинами
Королівський етеліс живе багато років, накопичуючи токсини, іноді риби виростають до разючих розмірів

Першими симптомами стали сильні м'язові болі в кінцівках, темно-коричнева сеча та гостре запалення нирок.

Три члени однієї сім'ї в Австралії заразилися рідкісним захворюванням після вживання страви з розмороженої риби королівський етеліс, пише Newsweek.

Приблизно через 10 годин після обіду сім'я звернулася до лікарні, тому що всі зазнавали сильних м'язових болей у кінцівках. 20-річний хлопець також повідомив про сечовипускання темно-коричневого кольору, у нього діагностували гостре запалення нирок, можливо тому, що він з'їв дві порції риби.

У всіх членів сім'ї діагностували хворобу Хаффа, також відому як рабдоміоліз.

Що таке рабдоміоліз

Хвороба викликає руйнування м'язової тканини та вивільнення вмісту м'язових волокон у кров, що призводить до незрозумілої ригідності м'язів і підвищення рівня креатинкінази у сироватці крові.

За словами авторів нещодавнього звіту про хворобу в журналі BMJ, хвороба Хаффа була вперше описана в 1924 році. Її вкрай рідко діагностують у США та Китаї. Зазвичай зараження відбувається за вживанням риби буйвол, раків і лосося. Інцидент в Австралії став першим зареєстрованим випадком зараження у цій країні.

Учені точно не знають, що викликає рабдоміоліз після вживання морепродуктів, пише Newsweek. Можливо, в рибі присутній невстановлений і невиділений токсин, який може викликати безпосередньо рабдоміоліз.

У 2021 році в Бразилії зафіксували симптоми хвороби Хаффа у півсотні людей
У 2021 році в Бразилії зафіксували симптоми хвороби Хаффа у півсотні людей

Що може бути причиною хвороби

На думку авторів звіту, одним із передбачуваних механізмів "запуску" хвороби є хімічна сполука, подібна до палітоксину. Це токсин небілкової природи, який продукується деякими представниками морських безхребетних.

Він діє на натрієво-калієві, водневі та кальцієві іонні канали.

Дослідники зазначають, що риби, які ставали причиною зараження людей, часто всеїдні та перебувають у харчовому ланцюжку. Це може означати, що токсини в їхньому м'ясі акумулюється, стаючи з часом все більш концентрованим.

"У цьому конкретному випадку причиною зараження став королівський етеліс, який харчується головоногими молюсками, а вони накопичують кілька токсинів подібних до палітоксину, — зазначають автори звіту. — Однак припущення про те, що цей токсин бере участь у патогенезі рабдоміоліз, залишається суперечливим, оскільки він був виявлений тільки у морських риб, але не в прісноводних, які також спричиняють хворобу Хаффа".

Нагадаємо, у березні дерматологи діагностували у жителя США рідкісне захворювання. Його язик мав товсте чорне покриття, на ньому також було видно тонкі видовжені чорні волокна, які створювали враження волосяного покриву. Згодом дерматологи взяли в чоловіка зразки слизу, які показали, що в нього була хронічна гіпертрофія ниткоподібних сосочків язика або "чорний волохатий язик".