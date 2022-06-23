Съев блюдо из размороженной рыбы, семья заразилась очень редкой болезнью

Первыми симптомами стали сильные мышечные боли в конечностях, темно-коричневая моча и острое воспаление почек.

Три члена одной семьи в Австралии заразились редким заболеванием после употребления в пищу блюда из размороженной рыбы королевский этелис, пишет Newsweek.

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Примерно через 10 часов после обеда семья обратилась в больницу, так как все испытывали сильные мышечные боли в конечностях. 20-летний парень также сообщил о мочеиспускании темно-коричневого цвета, у него диагностировали острое воспаление почек, возможно, потому что он съел две порции рыбы.

У всех членов семьи обнаружили болезнь Хаффа, также известную как рабдомиолиз.

Что такое рабдомиолиз

Болезнь вызывает разрушение мышечной ткани и высвобождение содержимого мышечных волокон в кровь, что приводит к необъяснимой ригидности мышц и повышению уровня креатинкиназы в сыворотке крови.

По словам авторов недавнего отчета о болезни в журнале BMJ, болезнь Хаффа была впервые описана в 1924 году. Ее крайне редко диагностируют в США и Китае. Обычно заражение происходит при употреблением в пищу рыбы буйвол, раков и лосося. Инцидент в Австралии стал первым зарегистрированным случаем заражения в этой стране.

Ученые точно не знают, что вызывает рабдомиолиз после употребления в пищу морепродуктов, пишет Newsweek. Возможно, в рыбе присутствует неустановленный и невыделенный токсин, который может непосредственно вызывать рабдомиолиз.

[ + – ] В 2021 году в Бразилии зафиксировали симптомы болезни Хаффа у полусотни человек

Что может быть причиной болезни

По мнению авторов отчета, одним из предполагаемых механизмов "запуска" болезни является химическое соединение, подобное палитоксину. Это токсин небелковой природы, продуцируемый некоторыми представителями морских беспозвоночных.

Он действует на натриево-калиевые, водородные и кальциевые ионные каналы.

Исследователи отмечают, что рыбы, которые становились причиной заражения людей, часто всеядны и находятся выше в пищевой цепочке. Это может означать, что токсины в их мясе аккумулируется, становясь со временем все более концентрированным.

"В этом конкретном случае причиной заражения стал королевский этелис, который питается головоногими моллюсками, а они накапливают несколько токсинов подобных палитоксину", — отмечают авторы отчета. — Однако предположение о том, что этот токсин участвует в патогенезе рабдомиолиз, остается спорным, поскольку он был обнаружен только у морских рыб, но не у пресноводных, которые также вызывают болезнь Хаффа".

Напомним, в марте дерматологи диагностировали у жителя США редкое заболевание. Его язык имел толстое черное покрытие, на нем также были видны тонкие удлиненные черные волокна, которые создавали впечатление волосяного покрова. Впоследствии дерматологи взяли у мужчины образцы слизи, которые показали, что у него была хроническая гипертрофия нитевидных сосочков языка или "черный волосатый язык".