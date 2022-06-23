Помічникам депутатів Держдуми РФ не дозволяють виїжджати у відпустку за кордон, — росЗМІ

Як пишуть журналісти, зі співробітниками проводять роз'яснювальні бесіди та рекомендують відмовитися від поїздок через "складну геополітичну ситуацію". Водночас виїзд у країни ОДКБ — Вірменію, Білорусь чи Казахстан — ніяк не обмежується.

Помічникам російських депутатів радять не виїжджати у відпустку за кордон. Про це пише російське видання "Ведомости" з посиланням на власні джерела.

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Під час подання заяви на відпустку у відділі кадрів співробітникам необхідно написати вручну на бланку, що "відпустка за кордоном не планується". До того ж, із помічниками проводять роз'яснювальні бесіди, радячи їм відмовитись від закордонних поїздок через "складну геополітичну ситуацію".

При цьому, як уточнюють журналісти, люди не знають, які санкції на них очікують за порушення такої рекомендації.

Проте один із помічників, з яким поспілкувалося видання, уточнив, що прямої заборони немає. "Це радше порада чи рекомендація", — підкреслив росіянин.

Також видання пише, що наразі помічникам депутатів дивно їздити у відпустку за кордон, адже вони мають доступи до закритих документів. Проте в країни ОДКБ — Вірменію, Білорусь чи Казахстан — можна виїжджати без обмежень.

Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив, що російські еліти розуміють, що війна для Росії не закінчиться нічим хорошим. За його словами, еліти країни-агресора стурбовані й уже зараз думають про те, що на них чекає після війни.

Фокус також писав про те, що литовський депутат Матас Малдейкіс відповів на "істерію Росії". Він стверджує, що істерія РФ, що нагнітається зараз, не має нічого спільного з реальністю. Проте згодом обмежень транзиту побільшає.