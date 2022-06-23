Помощникам депутатов Госдумы РФ не разрешают выезжать в отпуск за границу, — росСМИ

Как пишут журналисты, с сотрудниками проводят разъяснительные беседы и рекомендуют отказаться от поездок из-за "сложной геополитической ситуации". При этом выезд в страны ОДКБ — Армению, Беларусь или Казахстан — никак не ограничивается.

Помощникам российских депутатов рекомендуют не выезжать в отпуск за границу. Об этом пишет российское издание "Ведомости" со ссылкой на собственные источники.

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Во время подачи заявления на отпуск в отделе кадров сотрудникам необходимо вручную написать на бланке, что "отпуск за границей не планируется". Более того, с помощниками проводят разъяснительные беседы, советуя им отказаться от зарубежных поездок из-за "сложной геополитической ситуации".

При этом, как уточняют журналисты, люди не знают, какие санкции их ожидают за нарушение такой рекомендации.

Тем не менее, один из помощников, с которым пообщалось издание, уточнил, что прямого запрета нет. "Это скорее совет или рекомендация", — подчеркнул россиянин.

Также издание пишет, что в настоящее время помощникам депутатов странно ездить в отпуск за границу, ведь у них есть доступы к закрытым документам. Однако в страны ОДКБ — Армения, Беларусь или Казахстан — можно выезжать без ограничений.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что российские элиты понимают, что война для России не закончится ничем хорошим. По его словам, элиты страны-агрессора обеспокоены и уже сейчас думают о том, что их ждет после войны.

Фокус также писал о том, что литовский депутат Матас Малдейкис ответил на "истерию России". Он утверждает, что нагнетаемая РФ истерия сейчас не имеет ничего общего с реальностью. Однако со временем ограничений транзита станет больше.