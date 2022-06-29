Норвегія не пропустила вантаж для росіян на Шпіцбергені, в РФ обурені, — ЗМІ

За інформацією журналістів, влада країни не видала дозвіл російській гірничодобувній компанії на перевезення товарів через санкції. У відповідь РФ заявила, що норвезький суверенітет архіпелагу "під питанням".

Влада Норвегії через санкції не дозволила провезти російські вантажі на Шпіцберген через материкову частину країни. Про це пише місцеве видання NRK.

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Як стало відомо, заявку на отримання дозволу Норвегія відхилила ще 15 червня. Як наслідок на прикордонній станції Стурскуг норвезька сторона зупинила транспортування 20 тонн російських товарів, які прямували до російського шахтарського міста Баренцбурга.

Після цього гірничодобувна компанія "Траст Арктиквугілля" та посольство РФ надіслали офіційний лист до Міністерства закордонних справ Норвегії з проханням "зробити виняток із санкцій". У країні-агресорі пояснили, що побоюються гуманітарної кризи, якщо вантаж не доїде до Баренцбурга.

МЗС Норвегії, зі свого боку, стверджує, що національні закони та повноваження діють у Баренцбурзі так само, як і на решті Шпіцбергена, незважаючи на те, що громада є переважно російською.

"Загалом Норвегія дбає про те, щоб задовольнялися основні потреби місцевого населення", — коментує представник МЗС Сірі Р. Свендсен.

Статус Шпіцбергена

Шпіцберген перебуває під норвезьким суверенітетом. Унікальний статус архіпелагу, закріплений Шпіцбергенським трактатом від 1920 року, надає громадянам усіх країн, що його підписали, рівні права з економічної експлуатації природних ресурсів. Наразі Російська Федерація є єдиною державою, крім власне Норвегії, що підтримує свою економічну присутність на архіпелазі. У Баренцбурзі також є генконсульство РФ.

Реакція Росії: норвезький суверенітет під питанням

Генеральний консул Росії Сергій Гущов сказав, що наразі Росія і Норвегія ведуть консультації щодо доставки вантажів до російських селищ на Шпіцбергені. Водночас він підкреслив, що норвезька влада "не продумала до кінця всі наслідки свого кроку".

У той же час голова конституційного комітету Ради федерації Андрій Клішас заявив, що норвезький суверенітет над Шпіцбергеном тепер "під великим питанням".

За словами віцеспікера Радфеда Костянтина Косачова, Осло порушив Паризький договір 1920 року, згідно з яким сторони, зокрема Норвегія і Росія, визнають суверенітет Норвегії над Шпіцбергеном на умові, що ввезення вантажів країн-учасниць угоди не піддаватиметься обмеженням.

Як уточнює норвезьке видання, в РФ кажуть, що вони мають й інші способи перевезення вантажів на Шпіцберген, і голод у шахтарському селищі через це не настане.

Нагадаємо, 18 липня Литва припинила транзит приблизно 50% експортних товарів залізницею через Калінінградську область РФ. У відповідь у Росії пригрозили "у будь-який спосіб" вирішити цю проблему та перестати визнавати членство Литви в Євросоюзі.

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев зі свого боку заявив, що населення Литви очікують на серйозні наслідки після початку так званої блокади Калінінграда.