Норвегия не пропустила груз для россиян на Шпицбергене, в РФ возмущены, — СМИ

По информации журналистов, власти страны не выдали разрешение российской горнодобывающей компании на перевозку товаров из-за санкций. В ответ РФ заявила, что норвежский суверенитет архипелага "под вопросом".

Власти Норвегии из-за санкций не разрешили провезти российские грузы на Шпицберген через материковую часть страны. Об этом пишет местное издание NRK.

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Как стало известно, заявку на получение разрешения Норвегия отклонила еще 15 июня. В итоге, на пограничной станции Стурскуг норвежская сторона остановила транспортировку 20 тонн российских товаров, которые направлялись в российский шахтерский город Баренцбург.

После этого горнодобывающая компания "Траст Арктикуголь" и посольство РФ направили официальное письмо в Министерство иностранных дел Норвегии с просьбой "сделать исключение из санкций". В стране-агрессоре объяснили, что опасаются гуманитарного кризиса, если груз не доедет до Баренцбурга.

МИД Норвегии, в свою очередь, утверждает, что национальные законы и полномочия действуют в Баренцбурге точно так же, как и на остальной части Шпицбергена, несмотря на то, что община является преимущественно российской.

"В целом Норвегия заботится о том, чтобы удовлетворялись основные потребности местного населения", — комментирует представитель МИД Сири Р. Свендсен.

Статус Шпицбергена

Шпицберген находится под норвежским суверенитетом. Уникальный статус архипелага, закрепленный Шпицбергенским трактатом от 1920 года, предоставляет гражданам всех подписавших его стран равные права по экономической эксплуатации природных ресурсов. В настоящее время Российская Федерация является единственным государством, помимо самой Норвегии, поддерживающим свое экономическое присутствие на архипелаге. В Баренцбурге также находится генконсульство РФ.

Реакция России: норвежский суверенитет под вопросом

Генеральный консул России Сергей Гущев сказал, что в настоящее время Россия и Норвегия ведут консультации по доставке грузов в российские поселки на Шпицбергене. При этом он подчеркнул, что норвежские власти "не продумали до конца все последствия своего шага".

В то же время, глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас заявил, что норвежский суверенитет над Шпицбергеном теперь "под большим вопросом".

По словам вице-спикера Совфеда Константина Косачев, Осло нарушил Парижский договор 1920 года, согласно которому стороны, в том числе Норвегия и Россия, признают суверенитет Норвегии над Шпицбергеном на условии, что ввоз грузов стран-участниц соглашения не будет подвергаться ограничениям.

Как уточняет норвежское издание, в РФ говорят, что у них есть и другие способы перевозки грузов на Шпицберген, и голод в шахтерском поселке из-за этого не наступит.

Напомним, 18 июля Литва прекратила транзит примерно 50% экспортных товаров по железной дороге через Калининградскую область РФ. В ответ в России пригрозили "любыми способами" решить эту проблему и перестать признавать членство Литвы в Евросоюзе.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в свою очередь заявил, что население Литвы ожидают серьезные последствия после начала так называемой блокады Калининграда.