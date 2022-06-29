Економія на п'яницях: влада міста Сан-Себастьян стягуватиме плату за екстрений порятунок

Мерія прагне вирішити два завдання. З одного боку хоче заощадити витрати на рятувальних операціях, а з іншого — змусити легковажних відпочивальників двічі подумати, перш ніж заходити у воду в нетверезому стані.

Міська влада курортного іспанського міста Сан-Себастьян, що розташоване на березі Біскайської затоки, планує стягувати плату за екстрений порятунок громадян, які вирішуються заходити у воду після вживання спиртних напоїв. Про це пише видання The Guardian.

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Місцева влада планує ухвалити відповідний закон, оскільки з одного боку хоче заощадити чималі витрати, пов'язані з рятувальними операціями, а з іншого — запобігти нещасним випадкам через недбалість і нерозсудливість відпочивальників.

[ + – ] Пляж Ондаррета — один із найжвавіших у Сан-Себастьяні

Справа в тому, що місцева влада у квітні цього року витратила 6 000 євро, проводячи рятувальні операції. Як приклад був наведений випадок за участю двох чоловіків, котрі випили, і після бурхливого свята вирішили скупатися в бурхливому морі. Після того, як вони увійшли у воду, їх почало відносити течією все далі від берега, але чоловіків вдалося врятувати і завдяки тому, що в останній момент їх помітили поліцейські. Зусиллями 20 рятувальників чоловіків удалося доставити їх на берег, пишуть журналісти.

[ + – ] Рятувальна команда на пляжі у Сан-Себастьяні

"Я б хотів, щоб із нас не брали жодного євро, фунта чи долара. Але наша мета — запобігти подібним інцидентам. Суперечливий характер цього закону спрямований на те, щоб змусити людей подумати двічі", — коментує ініціативи влади член міської ради Мартін Ібабе.

Рішення влади ще підганяється тим, що останнім часом почастішали випадки безрозсудного купання — починаючи від п'яних завсідників вечірок, які купаються в темряві, до нетерплячих плавців, які пропливають повз знаки з оголошеннями, що пляж закритий.

Крім того, постійна низка рятувальних операцій останніми роками призвела до того, що місцеві жителі несуть значні витрати. Кожен порятунок також пов'язаний з особистим ризиком для рятувальників і забирає цінні ресурси, зазначили в мерії.

Однак влада уточнила, що дія закону не пошириться на випадки, коли люди потрапляють у нещастя з об'єктивних причин.

"Якщо є хоч найменші сумніви в тому, що це міг бути нещасний випадок, ми не стягуватимемо кошти з людей", — наголосив Ібабе.

Нагадаємо, 16 лютого в Австралії сталася жахлива трагедія з 35-річним пірначем Саймоном Неллістом. У морі біля пляжу Літтл-Бей на нього напала 4-метрова акула, яка буквально розшматувала його тіло на очах у переляканих рибалок.