Україна може втратити зброю через відставку Драґі, — глава МЗС Італії

Призначення нового уряду займе кілька місяців, у цей час чиновники не зможуть ухвалювати важливі рішення, такі як виділення військової допомоги.

Постачання зброї в Україну може зірватися через відставку прем'єр-міністра Італії Маріо Драґі. Італійський міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо розповів про можливі наслідки та проблеми в інтерв'ю виданню Politico.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Як пояснив глава МЗС, якщо уряд Італії буде розпущено, то урядовці продовжать працювати до проведення виборів, але з обмеженими повноваженнями. У результаті міністри не зможуть ухвалювати багато важливих рішень, у тому числі виділяти Україні більше зброї, допомагати бідним сім'ям під час економічної кризи, домовлятися про купівлю газу та створювати резерви на випадок, якщо РФ припинить постачання.

"Прямо зараз росіяни святкують падіння ще одного західного уряду. Тепер я сумніваюся, що ми зможемо відправити зброю, і це одна з багатьох серйозних проблем. Якщо уряд впаде в середу, то в нас не буде можливості підписувати нові енергетичні контракти, і це серйозно, тому що ми наближаємося до зими", — висловився Луїджі Ді Майо та звернув увагу на пост експрезидента РФ Дмитра Медведєва, в якому він радіє проблемам Драґі.

Міністр звернув увагу, що Маріо Драґі був серед тих західних політиків, які найактивніше виступали проти Володимира Путіна. Італія є найважливішим союзником України, який виступив проти російського вторгнення, саме її прем'єр одним із перших запропонував запровадити жорсткі санкції проти РФ, що включають заморожування валютних резервів країни-агресора, а також підтримав вступ українців у Євросоюз.

14 липня партія "Рух п'яти зірок", що входила до коаліції прем'єр-міністра, висунула вотум недовіри, внаслідок чого Маріо Драґі подав у відставку. Президент Серджіо Маттарелла відхилив заяву, тому прем'єр має повернутися до парламенту в середу, щоб відстояти свою команду або піти з посади.

Сам Ді Майо також входив до "Руху п'яти зірок", але місяць тому залишив політсилу через суперечки з приводу військової допомоги Україні. Глава МЗС звинуватив чинного керівника партії та колишнього прем'єр-міністра Джузеппе Конте в пособництві Володимиру Путіну та спробі повалити уряд одного з найрішучіших противників Кремля.

Луїджі Ді Майо побоюється, що в разі відставки новий уряд формуватиметься кілька місяців через складнощі, пов'язані зі створенням коаліцій, минулого разу процедура зайняла 100 днів. У результаті Італія не зможе вчасно ухвалити бюджет на 2023 рік, який зазвичай ухвалюють у парламенті з липня по грудень. При цьому Джужеппе Конте виступає проти збільшення оборонних витрат країни, а також резолюції НАТО, яка передбачає підтримку України. Це рішення схвалив посол Росії у Римі Сергій Разов.

Міністр сподівається, що Маріо Драґі залишиться на своїй посаді, і для цього є багато передумов. Наприклад, економічні інститути й профспілки виступають проти відставки прем'єр-міністра з метою зберегти працездатний уряд. За словами Ді Майо, таку позицію демонструють навіть організації, які конфліктують із командою Драґі. Він вважає, що більшість партій усвідомлюють цінність чинного прем'єра та відкликають вотум, щоб ухвалити бюджет.

Раніше писали, що Маріо Драґі подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра. За словами чиновника, він не бачить перспектив на цій посаді після того, як зникла довіра до його уряду національної єдності. Одного разу Маріо Драґі вже пройшов вотум недовіри в Сенаті та залишився.