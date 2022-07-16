Украина может лишиться оружия из-за отставки Драги, — глава МИД Италии

Назначение нового правительства займет несколько месяцев, в это время чиновники не смогут принимать важные решение, такие как выделение военной помощи.

Поставка оружия в Украину может сорваться из-за отставки премьер-министра Италии Марио Драги. Итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо рассказал о возможных последствиях и проблемах в интервью изданию Politico.

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Как объяснил глава МИД, если правительство Италии будет распущено, то чиновники продолжат работать до проведения выборов, но с ограниченными полномочиями. В итоге министры не смогут принимать многие важные решения, в том числе выделять Украине больше оружия, помогать бедным семьям во время экономического кризиса, договариваться о покупке газа и создавать резервы на случай, если РФ прекратит поставки.

"Прямо сейчас русские праздную падение еще одного западного правительства. Теперь я сомневаюсь, что мы сможем отправить оружие, и это одна из многих серьезных проблем. Если правительство падет в среду, то у нас не будет возможности подписывать новые энергетические контракты, и это серьезно, потому что мы приближаемся к зиме", — высказался Луиджи Ди Майо и обратил внимание на пост экс-президента РФ Дмитрия Медведева, в котором он радуется проблемам Драги.

Министр обратил внимание, что Марио Драги был среди тех западных политиков, которые активнее всего выступали против Владимира Путина. Италия является важнейшим союзником Украины, выступившим против российского вторжения, именно ее премьер одним из первых предложил ввести жесткие санкции против РФ, включающие заморозку валютных резервов страны-агрессора, а также поддержал вступление украинцев в Евросоюз.

14 июля партия "Движение пяти звезд", входившее в коалицию премьер-министра, выдвинуло вотум недоверия, в результате чего Марио Драги подал в отставку. Президент Серджио Маттарелла отклонил заявление, поэтому премьер должен вернуться в парламент в среду, чтобы отстоять свою команду или уйти с поста.

Сам Ди Майо также входил в "Движение пяти звезд", но месяц назад покинул политсилу из-за споров по поводу военной помощи Украине. Глава МИД обвинил действующего руководителя партии и бывшего премьер-министра Джузеппе Конте в пособничестве Владимиру Путину и попытке свергнуть правительство одного из самых решительных противников Кремля.

Луиджи Ди Майо опасается, что в случае отставки новое правительство будет формироваться несколько месяцев из-за сложностей, связанных с созданием коалиций, в прошлый раз процедура заняла 100 дней. В результате Италия не сможет вовремя принять бюджет на 2023 год, который обычно принимают в парламенте с июля по декабрь. При этом Джужеппе Конте выступает против увеличения оборонных расходов страны, а также резолюцию НАТО, предусматривающую поддержку Украины. Это решение одобрил посол России в Риме Сергеем Разовым.

Министр надеется, что Марио Драги останется на своем посту, и для этого есть много предпосылок. Например, экономические институты и профсоюзы выступают против отставки премьер-министра с целью сохранить работоспособное правительство. По словам Ди Майо, такую позицию демонстрируют даже организации, конфликтующие с командой Драги. Он считает, что большинство партий осознают ценность действующего премьера и отзовут вотум, чтобы принять бюджет.

Ранее писали, что Марио Драги подал заявление об отставке с поста премьер-министра. По словам чиновника, он не видит перспектив на этой должности после того, как пропало доверие к его правительству национального единства. Один раз Марио Драги уже прошел вотум недоверия в Сенате и остался.