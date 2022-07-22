Ліквідація в Україні першої жінки-військової з РФ: у мережі розпочався флешмоб через ботів (фото)

Російські ЗМІ повідомили, що на війні в Україні загинула їхня військовослужбовця Анастасія Савицька. Проте наплив ботів, які співчували їй як чоловікові, запустив у соцмережі флешмоб.

Несподіваний флешмоб розпочався під постом із повідомленням про те, що в Україні загинула перша жінка-військовослужбовиця російської армії Анастасія Савицька. Ті, хто зайшли прокоментувати, писали співчуття, адресуючи їх чоловікові. Коли казус помітили, після того, як скриншоти суперечливих співчуттів розійшлися по мережі, адміністратори групи "Сочі. Адлер. Лазаревське — це МИ!!!!!!!!!!!!" їх видалили, тим самим спровокувавши флешмоб.

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[ + – ] Пост зі співчуттями спровокував флешмоб

Тепер під постом, у якому повідомляється про смерть Савицької, відвідувачі навмисно залишають коментарі, адресуючи їх чоловікові. І самі зізнаються, що зайшли "поугорати", коли виявили новину про це в Telegram-каналах.

Обставини загибелі Савицької також незрозумілі. Про неї написали кілька видань, але сходяться вони лише в загальних відомостях: вона завжди мріяла служити в армії та вийшла заміж теж за військового. У неї залишилося двоє дітей.

Анастасія Савицька мала звання єфрейтора, вона народилася в Майкопі республіки Адигея, починала службу в залізничних військах у Волгограді, а потім служила в Невинномиську Ставропольського краю.

Сестра Савицької заявила, що та мріяла поїхати на війну в Україні.

[ + – ] Окупантка Анастасія Савицька в Україні Фото: Соцсети

"Коли почалося, Настя відразу ж почала допомагати з гуманітарною допомогою. Вона не могла залишитися осторонь. Характер, почуття справедливості не давали їй спокою. Обурювалася: чого це чоловіки їдуть, а жінки ні? І, як виявилося, 18 червня таки поїхала на Донбас, як і хотіла. Ми були шоковані її смертю, адже не знали, що вона поїхала на спецоперацію. Виявилося, що наша смілива Настя ухвалила рішення, нічого нам не повідомила. Лише сказала, що у відрядженні", — заявила Анжеліка, сестра Анастасії.

При цьому одні російські ЗМІ називають Савицьку "першою дівчиною-військовослужбовицею", яка загинула на війні, тоді як інші зазначають, що вона загинула "разом із бойовою подругою".

Одні пишуть, що місце загибелі Савицької невідоме, але інші повідомляють, що це сталося в окупованій ЗС РФ Херсонській області.

Відповідно до ЗМІ РФ, Анастасія Савицька вирушила в Україну разом із якоюсь Світланою. Обидві були зв'язківцями, служили в одній військовій частині. Вони супроводжували різні вантажі та "забезпечували зв'язок із водієм".

У липні вони опинилися на Херсонщині в Новій Каховці, де мали забезпечувати безперебійну роботу БПК (банно-прального комплексу) в Каховській ГЕС. 8 липня під час обстрілу вони ховалися в підвалі, де й загинули.

Нагадаємо, раніше російські телеканали показали сюжет про сім'ю загиблого на війні в Україні військового, сім'я якого "розумно" розпорядилася компенсацією, отриманою за сина. На так звані "трунні" сімейство купило білу "Ладу". У сюжеті пояснили, що саме про таку машину мріяв покійний, тож уперше на новому авто вирушили на цвинтар.