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Ликвидация в Украине первой женщины-военной из РФ: в сети начался флешмоб из-за ботов (фото)

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анастасия савицкая, женщина военная, российские оккупанты, оккупантка, погибла россиянка
Фото: Соцсети | Анастасия Савицкая - "первая" военнослужащая ВС РФ, погибшая в Украине

Российские СМИ сообщили, что на войне в Украине погибла их военнослужащая Анастасия Савицкая. Однако наплыв ботов, которые соболезновали ей как мужчине, запустил в соцсети флешмоб.

Неожиданный флешмоб начался под постом с сообщением о том, что в Украине погибла первая женщина-военнослужащий российской армии Анастасия Савицкая. Те, кто зашли прокомментировать, писали соболезнования, адресуя их мужчине. Когда казус заметили, после того, как скриншоты противоречивых соболезнований разошлись по сети, администраторы группы "Сочи . Адлер . Лазаревское — это МЫ !!!!!!!!!!!!" их удалили, тем самым спровоцировав флешмоб.

Пост с соболезнованиями спровоцировал флешмоб

Теперь под постом в котором сообщается о смерти Савицкой посетители намеренно оставляют комментарии, адресуя их мужчине. И сами признаются, что зашли "поугарать", когда обнаружили новость об этом в Telegram-каналах.

анастасия савицкая, женщина военная, российские оккупанты, оккупантка, погибла россиянка
анастасия савицкая, женщина военная, российские оккупанты, оккупантка, погибла россиянка
анастасия савицкая, женщина военная, российские оккупанты, оккупантка, погибла россиянка
анастасия савицкая, женщина военная, российские оккупанты, оккупантка, погибла россиянка
анастасия савицкая, женщина военная, российские оккупанты, оккупантка, погибла россиянка
анастасия савицкая, женщина военная, российские оккупанты, оккупантка, погибла россиянка

Обстоятельства гибели Савицкой также неясны. Про нее написали несколько изданий, но сходятся они только в общих сведениях: она всегда мечтала служить в армии и замуж вышла тоже за военного. У нее осталось двое детей.

У Анастасии Савицкой было звание ефрейтора, она родилась в Майкопе республики Адыгея, начинала службу в железнодорожных войсках в Волгограде, а затем служила в Невинномысске Ставропольского края.

Сестра Савицкой заявила, что та мечтала поехать на войну в Украине.

анастасия савицкая, женщина военная, российские оккупанты, оккупантка, погибла россиянка
Оккупантка Анастасия Савицкая в Украине
Фото: Соцсети

"Когда началось, Настя сразу же стала помогать с гуманитарной помощью. Она не могла остаться в стороне. Характер, чувство справедливости не давали ей покоя. Возмущалась: чего это мужчины едут, а женщины нет? И, как оказалось, 18 июня все-таки уехала на Донбасс, как и хотела. Мы были шокированы ее смертью, ведь не знали, что она уехала на спецоперацию. Оказалось, что наша смелая Настя приняла решение, ничего нам не сообщила. Лишь сказала, что в командировке", — заявила Анжелика, сестра Анастасии.

При этом одни российские СМИ называют Савицкую "первой девушкой-военнослужащей", погибшей на войне, тогда как другие отмечают, что она погибла "вместе с боевой подругой".

Одни пишут, что место гибели Савицкой неизвестно, но другие сообщают, что это случилось в оккупированной ВС РФ Херсонской области.

Согласно СМИ РФ Анастасия Савицкая отправилась в Украину вместе с некой Светланой. Обе они были связистками, служили в одной военной части. Они сопровождали разные грузы и "обеспечивали связь с водителем".

В июле они оказались в Херсонской области в Новой Каховке. Где должны были обеспечивать бесперебойную работу БПК (банно-прачечного комплекса) в Каховской ГЭС. 8 июля во время обстрела они прятались в подвале, где и погибли.

Напомним, ранее российские телеканалы показали сюжет про семью погибшего на войне в Украине военного, семья которого "с умом" распорядилась компенсацией, полученной за сына. На так называемые "гробовые" семейство купило белую "Ладу". В сюжете пояснили, что именно о такой машине мечтал покойный, так что первый раз на новом авто отправились на кладбище.