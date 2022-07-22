Ликвидация в Украине первой женщины-военной из РФ: в сети начался флешмоб из-за ботов (фото)

Российские СМИ сообщили, что на войне в Украине погибла их военнослужащая Анастасия Савицкая. Однако наплыв ботов, которые соболезновали ей как мужчине, запустил в соцсети флешмоб.

Неожиданный флешмоб начался под постом с сообщением о том, что в Украине погибла первая женщина-военнослужащий российской армии Анастасия Савицкая. Те, кто зашли прокомментировать, писали соболезнования, адресуя их мужчине. Когда казус заметили, после того, как скриншоты противоречивых соболезнований разошлись по сети, администраторы группы "Сочи . Адлер . Лазаревское — это МЫ !!!!!!!!!!!!" их удалили, тем самым спровоцировав флешмоб.

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[ + – ] Пост с соболезнованиями спровоцировал флешмоб

Теперь под постом в котором сообщается о смерти Савицкой посетители намеренно оставляют комментарии, адресуя их мужчине. И сами признаются, что зашли "поугарать", когда обнаружили новость об этом в Telegram-каналах.

Обстоятельства гибели Савицкой также неясны. Про нее написали несколько изданий, но сходятся они только в общих сведениях: она всегда мечтала служить в армии и замуж вышла тоже за военного. У нее осталось двое детей.

У Анастасии Савицкой было звание ефрейтора, она родилась в Майкопе республики Адыгея, начинала службу в железнодорожных войсках в Волгограде, а затем служила в Невинномысске Ставропольского края.

Сестра Савицкой заявила, что та мечтала поехать на войну в Украине.

[ + – ] Оккупантка Анастасия Савицкая в Украине Фото: Соцсети

"Когда началось, Настя сразу же стала помогать с гуманитарной помощью. Она не могла остаться в стороне. Характер, чувство справедливости не давали ей покоя. Возмущалась: чего это мужчины едут, а женщины нет? И, как оказалось, 18 июня все-таки уехала на Донбасс, как и хотела. Мы были шокированы ее смертью, ведь не знали, что она уехала на спецоперацию. Оказалось, что наша смелая Настя приняла решение, ничего нам не сообщила. Лишь сказала, что в командировке", — заявила Анжелика, сестра Анастасии.

При этом одни российские СМИ называют Савицкую "первой девушкой-военнослужащей", погибшей на войне, тогда как другие отмечают, что она погибла "вместе с боевой подругой".

Одни пишут, что место гибели Савицкой неизвестно, но другие сообщают, что это случилось в оккупированной ВС РФ Херсонской области.

Согласно СМИ РФ Анастасия Савицкая отправилась в Украину вместе с некой Светланой. Обе они были связистками, служили в одной военной части. Они сопровождали разные грузы и "обеспечивали связь с водителем".

В июле они оказались в Херсонской области в Новой Каховке. Где должны были обеспечивать бесперебойную работу БПК (банно-прачечного комплекса) в Каховской ГЭС. 8 июля во время обстрела они прятались в подвале, где и погибли.

Напомним, ранее российские телеканалы показали сюжет про семью погибшего на войне в Украине военного, семья которого "с умом" распорядилась компенсацией, полученной за сына. На так называемые "гробовые" семейство купило белую "Ладу". В сюжете пояснили, что именно о такой машине мечтал покойный, так что первый раз на новом авто отправились на кладбище.