У Москві помер директор КБ, яке створює зброю для ЗС РФ

Дмитро Конопльов проходив в одній із московських клінік процедуру лікування ксеноном. Попередня причина – серцева недостатність.

У п'ятницю, 22 липня, у Москві за до кінця не з'ясованих обставин помер керуючий директор "Конструкторського бюро приладобудування імені академіка Аркадія Шипунова" Дмитро Конопльов. Про це повідомив Телеграм-канал Mash.

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Конопльов помер під час сеансу ксенотерапії у клініці Xeospa. Там він проходив процедуру вдихання інертного газу ксенону. За інформацією російських ЗМІ, таким чином директор конструкторського бюро нібито намагався вилікувати головний біль та тривожний розлад.

Конопльов відчув себе погано під час сеансу з маскою на обличчі. Попри зусилля медиків, чоловік помер.

Попередньою причиною смерті директора Тульського оборонного підприємства стала гостра серцева недостатність. Конопльову на момент смерті було 46 років.

Відомо, що Конопльов з квітня 2008 року обіймав посаду заступника голови Федерального Агентства з постачання озброєння, військової, спеціальної техніки та матеріальних засобів. У липні 2012 року був призначений керівником ВАТ "Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова".

Зауважимо, що Конопльов керував КБ, яке випускає для російської армії протитанкові ракетні комплекси "Корнет", "Квартет" та "Метіс"; комплекси ППО "Панцир-С1", "Каштан-М", "Тунгуска-М1"; ракетний комплекс "Гермес-А".

[ + – ] Дмитро Конопльов помер під час медичної процедури Фото: РИА Новости

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Фокус також писав про те, що 18 квітня в Москві в будинку на Університетському проспекті знайшли вбиту сім'ю колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва. Слідство вирішило, що мотиви вбивства побутові: 51-річний Аваєв нібито застрелив свою 47-річну дружину Олену та 13-річну доньку Марію з пістолета, а потім скоїв самогубство. Зброю знайшли у руках загиблого.