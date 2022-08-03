У Білому домі спростували чутки про недовіру Байдена до Зеленського

Джон Кірбі, всупереч відомостям журналістів The New York Times, заявив, що в Білому домі захоплюються лідерством і мужністю президента Володимира Зеленського під час війни.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі прокоментував публікацію оглядача The New York Times Томаса Фрідмана, де він пише про глибоку недовіру, що виникла між Білим домом і президентом України Володимиром Зеленським. За словами Кірбі, президент США Джо Байден завжди захоплювався мужністю і лідерськими якостями українського президента під час війни і надалі має намір підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії.

Про що стаття в The New York Times

У процесі брифінгу прессекретаря Пентагону було згадано статтю Фрідмана в New York Times під назвою "Чому візит Пелосі на Тайвань абсолютно безрозсудний", де автор між іншим торкнувся стану справ в Україні. Спираючись на джерела в Білому домі, Фрідман пише про нібито недовіру адміністрації президента США до Зеленського, після того, як український президент 17 липня звільнив генерального прокурора Ірину Венедіктову та керівника СБУ Івана Баканова.

"Це було б еквівалентно тому, якби Байден звільнив Мерріка Гарланда і Білла Бернса в один і той же день. Але я досі не бачив жодного репортажу, який би переконливо пояснив, що це було. Начебто ми не хочемо занадто уважно "заглядати під капот Києву", боячись побачити корупцію чи всякі витівки після того, як ми стільки туди вклали", — написав Фрідман.

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Спростування чуток

Джона Кірбі попросили роз'яснити, чи варто довіряти думці Фрідмана з огляду на популярність видання і той факт, що він може мати контакти в Білому домі.

На це прессекретар відповів, що президент Байден неодноразово розмовляв із Зеленським, і тому він точно знає, який стрес відчуває український президент і його народ.

"Він приватно та публічно висловлював повагу до президента Зеленського і до тих викликів, з якими стикається він та його співгромадяни", — наголосив Кірбі.

Раніше повідомлялося, що членкиня американського Конгресу від Республіканської партії Вікторія Спартц виступила із заявою, в якій вимагала відставки глави Офісу президента України Андрія Єрмака. За її словами, український чиновник має сумнівну репутацію, оскільки запевняв керівництво України, що Росія не наважиться нападати.