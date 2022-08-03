В Белом доме опровергли слухи о недоверии Байдена к Зеленскому

Джон Кирби, вопреки сведениям журналистов The New York Times заявил, что в Белом доме восхищаются лидерством и мужеством президента Владимира Зеленского во время войны.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби прокомментировал публикацию обозревателя The New York Times Томаса Фридмана, где он пишет о возникшем глубоким недоверием между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Кирби, президент США Джо Байден всегда восхищался мужеством и лидерскими качествами украинского президента во время войны и в дальнейшем намерен поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии.

О чем статья в The New York Times

В ходе брифинга пресс-секретаря Пентагона была упомянута статья Фридмана в New York Times под название "Почему визит Пелоси на Тайвань совершенно безрассуден", где автор между прочим затронул положение дел в Украине. Опираясь на источники в Белом доме, Фридман пишет о якобы возникшем недоверии администрации президента США к Зеленскому, после того, как украинский президент 17 июля уволил генерального прокурора Ирину Венедиктову и руководителя СБУ Ивана Баканова.

"Это было бы эквивалентно тому, как если бы Байден уволил Меррика Гарланда и Билла Бернса в один и тот же день. Но я до сих пор не видел ни одного репортажа, который убедительно объяснил бы, что это было. Как будто мы не хотим слишком пристально "заглядывать под капот Киеву", боясь увидеть коррупцию или всякие шалости, после того, как мы столько туда вложили", — написал Фридман.

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Опровержение слухов

Джона Кирби попросили разъяснить, стоит ли доверять мнению Фридмана, учитывая популярность издания и тот факт, что у него могут быть контакты в Белом доме.

На это пресс-секретарь ответил, что президент Байден неоднократно разговаривал с Зеленским, и поэтому он точно знает какой стресс испытывает украинский президент и его народ.

"Он частным образом и публично выражал уважение к президенту Зеленскому и к тем вызовам, с которыми сталкивается он и его сограждане", — подчеркнул Кирби.

Ранее сообщалось, что член американского Конгресса от Республиканской партии Виктория Спартц выступила с заявлением в котором потребовала отставку главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. По ее словам, украинский чиновник имеет сомнительную репутацию, поскольку заверял руководство Украины в том, что Россия не решится нападать.