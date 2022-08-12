Наївся "скаженого" меду: в Туреччині лісник відвіз п'яного ведмедя у ветлікарню (відео)
Ведмідь розгойдувався, скиглив і дивився в простір, сидячи в кузові пікапа. За словами експертів, це ефект рододендронового меду, схожі властивості є в меду на основі каштану та липи.
У чорноморському регіоні Туреччини співробітники лісового господарства виявили п'яного ведмедя та відвезли його до ветеринара. Тварина наїлася галюциногенного меду. Про це повідомляє The Daily Mail.
На кадрах, знятих у районі міста Їгилджа (провінція Дюздже), ведмідь розгойдувався, скиглив і дивився в простір, сидячи в кузові пікапа лісничого.
Косолапий наївся "скаженого" меду, що по-турецьки звучить як "делі-бал" — різновид меду на основі рододендрону, що має галюциногенний ефект.
Ведмедя з утрудненим диханням доставили до ветеринара, надалі, після того, як стан покращиться, його збираються випустити в дику природу.
Місцеві жителі розповіли, що незадовго до цього випадку бачили ведмедицю з двома ведмежатами.
Молодого ведмедя виявив лісничий Ясин Озтас, за словами якого, тварину передали до Управління національних парків і охорони природи міста Дюздже.
Спочатку група співробітників служби захисту лісу злякалася, але потім вони зрозуміли, що ведмежатко нездужає.
Галюциногенний мед
Експерт із бджільництва доктор Мерал Кекекоглу в інтерв'ю місцевим ЗМІ розповів, що рододендроновий мед може бути небезпечний, хоча й має низку цілющих властивостей.
Але якщо його з'їсти занадто багато, це може призвести до смерті.
"Є сумнів, що мед може так впливати на ведмедя, але все ж таки в теорії це можливо. І якщо мед так уже подіяв на ведмедя, уявіть, що було б з людиною", — сказав Кекекоглу.
Подібний ефект може викликати мед на основі пилку каштана та липи.
"Якщо кількість граянотоксину висока, може знизитися артеріальний тиск, можуть бути галюцинації", — пояснив фахівець.
Граянотоксин — різновид нейротоксинів, які містяться в деяких рослинах.
За словами лікаря Кекекоглу, за помірного вживання мед зі вмістом згаданої речовини корисний при гіпертонії та астмі.
У своїй заяві Головне управління лісового господарства Туреччини пояснило, що, швидше за все, ведмежа переїло меду.
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