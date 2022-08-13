У Росії військовий з "Аврори" публічно наклав на себе руки (фото, відео)

Мати 19-річного матроса не вірить у версію слідства про самогубство: каже, що її син, котрий опинився у водах Неви, впав туди випадково і намагався вибратися.

У Санкт-Петербурзі (РФ) військовий, який ніс службу на крейсері-музеї "Аврора", при свідках наклав на себе руки: стрибнув у Неву. Про це повідомив Телеграм-канал Shot, який опублікував відеокадри з моментом самогубства.

Відомо, що 19-річний матрос В'ячеслав Демиденко 11 серпня кинувся в Неву з Сампсоніївського мосту, коли йшов із товаришами по службі з Військово-медичної академії ім. Кірова на крейсер "Аврора". Він вибіг з шеренги, стрибнув у річку і втопився

Рятувати Демиденка кинулися ще двоє військових, які теж мало не пішли на дно.

СК РФ вже порушив кримінальну справу за фактом доведення до самогубства. Тіло потопельника досі шукають рятувальники.

Що відомо про особисте життя Демиденка

Телеграм-канал повідомив, що загиблий військовий жив у Калінінграді. Він служив у військовій частині № 22885 на посаді стрільця відділення охорони.

Видання "Медіазона" вдалося дізнатися подробиці про батьків самогубця.

Мати загиблого – Наталія Демиденко. Жінка працює перукаркою у Калінінграді. Батько – співробітник МВС на пенсії.

Рідні загиблого кажуть, що він потрапив до армії після закінчення коледжу при Балтійському університеті імені Іммануїла Канта. Там хлопець здобував спеціальність техніка-механіка. Про військову кар'єру не мріяв і хотів займатися мотоциклами.

У Калінінграді у Демиденка залишилася дівчина.

До речі, мати не вірить у версію самогубства сина. Каже, що він був стресостійким. Крім того, жінка нібито зі слів очевидців розповіла, що у воді В'ячеслав Демиденко запанікував та кликав на допомогу.

[ + – ] В'ячеслав Демиденко, який служив на крейсері Аврора, кинувся до Неви та втопився Фото: Медиазона

Раніше командир танкового полку РФ скоїв самогубство через непридатну техніку. За інформацією розвідників, російський офіцер застрелився після того, як у танковій дивізії виявили непридатність танків, знятих із зберігання на складах. Бойові машини розукомплектовані, частина їх немає двигунів.

Крім того, наприкінці липня в Москві знайшли застреленим відставного генерала ФСБ. У правоохоронних органах заявили, що причиною загибелі Євгена Лобачова стало самогубство. Поряд із тілом загиблого лежав пістолет.