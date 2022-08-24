Росія ставить усю Європу на межу ядерної катастрофи, — представник України в ООН

Як розповів представник України в ООН Кислиця, РФ, звинувачуючи Україну та Захід, намагається відвернути увагу від головної проблеми – необхідності демілітаризації атомної електростанції.

Представник України в Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислица розкритикував російського представника Василя Небензю під час засідання, присвяченого ситуації на Запорізькій атомній електростанції. За його словами, РФ влаштувала із засідання фарс і цирк, про що пише Newsweek.

Повідомляється, що Росія скликала засідання Ради безпеки ООН, щоб розповісти про те, як нібито Україна обстрілює Запорізьку АЕС. Воно пройшло у вівторок. Василь Небензя сказав, що останнім часом ситуація на ЗАЕС погіршилася, оскільки ЗСУ нібито американською зброєю обстрілюють цей ядерний об'єкт.

У статті сказано, що Небензя звинуватив країни Заходу у "злочинному потуранні", оскільки вони не засуджують Україну за так звані "атаки".

"Збройні сили України продовжують практично щодня обстрілювати територію ЗАЕС. Це створює реальну небезпеку радіаційної аварії із катастрофічними наслідками для всього європейського континенту", — сказав Небензя під час засідання.

І ось представник України Сергій Кислиця заявив, що Росія дуже применшує значущість тих загроз, які сама створює. Вона намагається відвернути увагу від питання деокупації та демілітаризації станції. Кислиця сказав, що замість продуктивного діалогу все засідання Ради безпеки ООН довелося слухати "безліч фіктивних звукових фрагментів".

"Російські наративи про українські обстріли станції не витримують жодної критики. Ніхто, при здоровому глузді не може собі уявити, що Україна атакує атомну електростанцію з величезним ризиком ядерної катастрофи на своїй території. Така катастрофа призведе до численних смертей і забруднення на багато років уперед ", — сказав Кислиця.

Далі Кислиця додав, що Росія "ставить усіх нас на межу ядерної катастрофи", і закликав МАГАТЕ провести інспекцію станції у суворій відповідності до національного законодавства України та при повному дотриманні його міжнародних зобов'язань.

Також Кислиця сказав, що росіяни навчили заручників із працівників ЗАЕС говорити те, що слід "говорити та показувати делегації МАГАТЕ".

"Тому дуже важливо провести місію так, щоб міжнародна спільнота побачила реальну ситуацію, а не російську театральну постановку", — сказав Кислиця.

Раніше Фокус писав, що окупанти обстрілюють околиці Енергодару, щоб підняти радіоактивний пил. У військовій розвідці підкреслюють, що ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин і рівень радіації, що мінімум у 2,5 раза перевищує природне тло.

Ще нагадаємо, що українцям розповіли, як поводитися під час радіаційної загрози. Ескалація ситуації навколо ЗАЕС змушує громадян України дедалі частіше замислюватися про те, як поводитися під час радіаційної загрози.