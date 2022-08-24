Россия ставит всю Европу на грань ядерной катастрофы, - представитель Украины в ООН

Как рассказал представитель Украины в ООН Кислица, РФ, обвиняя Украину и Запад, пытается отвлечь внимание от главной проблемы — необходимости демилитаризации атомной электростанции.

Представитель Украины в Организации Объединенных Наций (ООН) Сергей Кислица раскритиковал российского представителя Василия Небензю во время заседания, посвященного ситуации на Запорожской атомной электростанции. По его словам, РФ устроила из заседания фарс и цирк, о чем пишет Newsweek.

Сообщается, что Россия созвала заседания Совета безопасности ООН, чтобы рассказать о том, как Украины якобы обстреливает Запорожскую АЭС. Оно прошло во вторник. Василий Небензя сказал, что в последнее время ситуация на ЗАЭС ухудшилась, поскольку ВСУ якобы американским оружием обстреливают этот ядерный объект.

В статье сказано, что Небензя обвинил страны Запада в "преступном попустительстве", так как они не осуждают Украину за так называемые "атаки".

"Вооруженные силы Украины продолжают практически каждый день обстреливать территорию ЗАЭС. Это создает реальную опасность радиационной аварии с катастрофическими последствиями для всего европейского континента", — сказал Небензя во время заседания.

И вот представитель Украины Сергей Кислица заявил, что Россия сильно преуменьшает значимость тех угроз, которые сама создает. Она пытается отвлечь внимание от вопроса деоккупации и демилитаризации станции. Кислица сказал, что вместо продуктивного диалога все заседание Совбеза ООН пришлось слушать "множество фиктивных звуковых фрагментов".

"Российские нарративы об украинских обстрелах станции не выдерживают никакой критики. Никто, в здравом уме не может себе представить, что Украина атакует атомную электростанцию ​​с огромным риском ядерной катастрофы на своей территории. Такая катастрофа приведет к многочисленным смертям и загрязнению на многие годы вперед", — сказал Кислица.

Далее Кислица добавил, что Россия "ставит всех нас на грань ядерной катастрофы", и призвал МАГАТЭ провести инспекцию станции в строгом соответствии с национальным законодательством Украины и при полном соблюдении ее международных обязательств.

Также Кислица сказал, что россияне научили заложников из работников ЗАЭС говорить то, что следует "говорить и показывать делегации МАГАТЭ".

"Поэтому очень важно провести миссию так, чтобы международное сообщество увидело реальную ситуацию, а не российскую театральную постановку", — сказал Кислица.

Ранее Фокус писал, что оккупанты обстреливают окрестности Энергодара, чтобы поднять радиоактивную пыль. В военной разведке подчеркивают, что эти отходы обладают высокой концентрацией ядовитых веществ и уровнем радиации, который минимум в 2,5 раза превышает естественный фон.

Еще напомним, что украинцам рассказали, как себя вести во время радиационной угрозы. Эскалация ситуации вокруг ЗАЭС заставляет граждан Украины все чаще задумываться о том, как себя вести во время радиационной угрозы.