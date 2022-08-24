Намагалися і підірвали гранатою: у Чечні вбито блогера, який критикував Кадирова, – ЗМІ

Чеченські силовики викрали Салмана Тепсуркаєва восени 2020 року. Вони змусили хлопця катувати самого себе, а потім убили. Його смерть вдалося підтвердити лише зараз.

У Чечні вбито модератора опозиційного Telegram-каналу 1ADAT Салмана Тепсуркаєва, який критикував Рамзана Кадирова. Про це в інтерв'ю заявила юристка "Команда проти катувань" Ольга Садовська.

Правозахисниця не розкрила жодних деталей убивства блогера, проте наголосила, що про загибель Тепсуркаєва, який раніше вважався зниклим безвісти, відомо достовірно.

"Ми точно знаємо, що він загинув. Цю людину ми не змогли врятувати", – зазначила Садовська.

Чеченські силовики викрали Салмана Тепсуркаєва восени 2020 року. Після цього "Команда проти катувань" намагалася "видерти" його та зібрати докази злочину, додала юристка. За її словами, порушення прав людини у Чечні лише наростають і зрештою "виплескуються" на всю територію Російської Федерації.

Після інтерв'ю Садовської смерть блогера підтвердили у русі "Адат", активістом якого був Тепсуркаєв. Тут розповіли, що Тепсуркаєва після викрадення катували, змусивши катувати самого себе, після чого вбили, вставивши йому в рот гранату та підірвавши її дистанційно. Як зазначили в організації, загиблого поховано у безіменній могилі.

"Убили Салмана 15 вересня 2020 року, на військовому полігоні в селищі Джалка, це родове село Адама Делімханова. Салмана пов'язали, вставили до рота гранату і на відстані підірвали його", – розповіли в "Адаті".

У жовтні 2021 року Європейський суд із прав людини визнав Росію відповідальною за викрадення та жорстоке поводження із Салманом Тепсуркаєвим. Заявником у ЄСПЛ стала дружина блогера Єлизавета, яку російські правоохоронці відмовлялися визнати потерпілою, оскільки шлюб не був офіційно зареєстрований.

Нагадаємо, спікер добровольчого чеченського батальйону імені Шейха Мансура Іслам Бєлокієв заявив, що жителі Ічкерії готові до повстання, вони чекають лише на потрібні політичні передумови. За його словами, революція там відбудеться одразу, щойно світ визнає Ічкерію.

Раніше Фокус писав про те, що Кадирову надали звання "героя ЛНР". Лідер бойовиків Пасічник на церемонії вручення нагороди заявив, що чеченські військові допомогли окупувати Луганську область.