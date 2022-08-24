Пытали и взорвали гранатой: в Чечне убит блогер, критиковавший Кадырова, – СМИ

Чеченские силовики похитили Салмана Тепсуркаева осенью 2020 года. Они заставили парня истязать самого себя, а потом убили. Его смерть удалось подтвердить только сейчас.

В Чечне убит модератор оппозиционного Telegram-канала 1ADAT Салман Тепсуркаев, критиковавший Рамзана Кадырова. Об этом в интервью заявила юрист "Команды против пыток" Ольга Садовская.

Правозащитница не раскрыла никаких деталей убийства блогера, однако подчеркнула, что о гибели Тепсуркаева, который ранее считался без вести пропавшим, известно достоверно.

"Мы точно знаем, что он погиб. Этого человека мы не смогли спасти", – отметила Садовская.

Чеченские силовики похитили Салмана Тепсуркаева осенью 2020 года. После этого "Команда против пыток" пыталась "выцарапать" его и собрать доказательства преступления, добавила юрист. По ее словам, нарушения прав человека в Чечне лишь нарастают и в результате "выплескиваются" на всю территорию Российской Федерации.

После интервью Садовской смерть блогера подтвердили в движении "Адат", активистом которого был Тепсуркаев. Здесь рассказали, что Тепсуркаева после похищения пытали, заставив истязать самого себя, после чего убили, вставив ему в рот гранату и взорвав ее дистанционно. Как отметили в организации, погибший похоронен в безымянной могиле.

"Убили Салмана 15 сентября 2020 года, на военном полигоне в селении Джалка, это родовое село Адама Делимханова. Салмана связали, вставили в рот гранату и на расстоянии подорвали его", – рассказали в "Адате".

В октябре 2021 года Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за похищение и жестокое обращение с Салманом Тепсуркаевым. Заявителем в ЕСПЧ стала жена блогера Елизавета, которую российские правоохранительные органы отказывались признать потерпевшей, так как брак не был официально зарегистрирован.

Напомним, спикер добровольческого чеченского батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев заявил, что жители Ичкерии готовы к восстанию, они ждут только нужных политических предпосылок. По его словам, революция там произойдет сразу, как только мир признает Ичкерию.

Ранее Фокус писал о том, что Кадырову присвоили звание "героя ЛНР". Лидер боевиков Пасечник на церемонии вручения награды заявил, что чеченские военные помогли оккупировать Луганскую область.