Кульгавість Путіна на навчаннях знову викликала питання про здоров'я президента РФ (відео)

На одному зі знятих відео Путін злегка кульгає, коли йде у командному пункті до свого стільця. Щоб сісти, знадобилося ледь помітне зусилля.

Питання про здоров'я російського президента Володимира Путіна знову опинилося в центрі уваги громадськості після того, як під час військових навчань "Схід-2022" він кульгав, йдучи кімнатою, де також знаходилися представники вищого військового командування РФ. Про це повідомляє The Mirror.

Нова поява на публіці Путіна стала черговим приводом для чуток про те, що глава РФ може мати серйозне захворювання, яке тримається в таємниці від жителів Росії.

Напередодні під час інспекції масштабних військових навчань на Далекому Сході 69-річний російський глава держави незграбно пересувався по приміщенню, в якому перебував і міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

На одному зі знятих відео Путін злегка кульгає, коли йде у командному пункті до свого стільця. Щоб сісти, знадобилося ледь помітне зусилля.

На що хворий Путін?

Ця інформація з'явилася після того, як протягом останніх місяців деякі джерела повідомляли, що глава Кремля страждає на цілу низку захворювань, зокрема на хворобу Паркінсона і рак.

Минулого тижня під час бесіди з російськими школярами Путін робив незвичайні рухи лівою ногою, наче йому щось заважало.

На думку лікарки-неврологині Олександри Щебет, російський лідер має синдром неспокійних ніг, що цілком можливо для його віку. Путін або намагається приховати мимовільні рухи ногами, або страждає на синдром неспокійних ніг, ці рухи дають йому полегшення, пояснила фахівчиня.

За деякими даними, Путін мав операцію через рак, а протягом цього часу керівником країною був призначений Патрушев. Лікарі Путіна наполягали на невідкладному хірургічному втручанні. Стверджувалося також, що глава Кремля хворий на рак, хворобу Паркінсона та шизоафективний розлад.

Нагадаємо, що, за непідтвердженими даними, через проблеми зі здоров'ям Путін відмовився проводити публічні виступи, а зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію використовує як привід, щоб піти на "віддалення".

Раніше Фокус повідомляв, Водночас висловлюються припущення, що чутки про хворобу Путіна — це спланована спецоперація ФСБ. Увага до здоров'я глави Кремля може бути вигідна йому самому: хворий диктатор не такий страшний.