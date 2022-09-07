Хромота Путина на учениях вновь вызвала вопросы о здоровье президента РФ (видео)

На одном из снятых видео Путин слегка прихрамывает, когда идет по командному пункту к своему стулу. Чтобы присесть, понадобилось едва заметное усилие.

Вопрос о здоровье российского президента Владимира Путина вновь оказалось в центре внимания общественности после того, как во время военных учений "Восток-2022" он хромал, идя по комнате, где также находились представители высшего военного командования РФ. Об этом сообщает The Mirror.

Новое появление на публике Путина стало очередным поводом для слухов о том, что у главы РФ может быть серьезное заболевание, которое держится в тайне от жителей России.

Накануне во время инспекции масштабных военных учений на Дальнем Востоке 69-летний российский глава государства неуклюже передвигался по помещению, в котором также находился и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

На одном из снятых видео Путин слегка прихрамывает, когда идет по командному пункту к своему стулу. Чтобы сесть, понадобилось едва заметное усилие.

Чем болен Путин?

Эта информация появилась после того, как на протяжении последних месяцев некоторые источники сообщали, что глава Кремля страдает целым рядом заболеваний, в том числе болезнью Паркинсона и раком.

На минувшей неделе во время беседы с российскими школьниками Путин делал необычные движения левой ногой, будто ему что-то мешало.

По мнению врача-невролога Александры Щебет, у российского лидера синдром беспокойных ног, что вполне возможно для его возраста. Путин либо пытается скрыть непроизвольные движения ногами, либо страдает синдромом беспокойных ног, эти движения дают ему облегчение, пояснила специалист.

По некоторым данным, Путину предстояла операция из-за рака, а в течение этого времени управляющим страной был назначен Патрушев. Врачи Путина настаивали на неотложном хирургическом вмешательстве. Утверждалось также, что глава Кремля болен раком, болезнью Паркинсона и шизоаффективным расстройством.

Напомним, что, по неподтвержденным данным, из-за проблем со здоровьем Путин отказался проводить публичные выступления, а рост заболеваемости коронавирусной инфекцией использует как предлог, чтобы уйти на "удаленку".

Ранее Фокус сообщал, Вместе с тем, высказываются предположения, что слухи о болезни Путина — это спланированная спецоперация ФСБ. Внимание к здоровью главы Кремля может быть выгодно ему самому: больной диктатор не так страшен.