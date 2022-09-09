"Стара відправилася в пекло": в Аргентині політик відсвяткував смерть королеви шампанським (відео)

Аргентинський телеведучий і політик Сантьяго Кунео заявив, що підняв келих з нагоди смерті королеви й заявив, що "старий мішок із г**ном помер!"

Ведучий Сантьяго Кунео на аргентинському телебаченні вітав повідомлення про смерть британської королеви Єлизавети Другої. На відео, яке згодом стало вірусним, журналіст і політик у прямому ефірі відкорковує пляшку і підіймає келих, висловлюючи радість з приводу скорботної події. Відеозапис опублікований у його Twitter.

У ще одному відео Кунео заявив, що "стара нарешті відправилася в пекло". До викладеного відео додано картинку з епіграмою: "Старий мішок з г**ном помер. Величезна і нескінченна радість!"

[ + – ] Телеведучий і політик висловився про королеву

Кліп викликав різкий осуд з боку деяких користувачів. Хтось припустив, що саме так автор публікації збирає аудиторію.

"Будь ця людина розумніша, вона б знала, що королева не має політичної влади", — написав користувач.

Сантьяго Кунео — відомий в Аргентині журналіст, політик та бізнесмен. З 2013 до 2018 року він вів програму "Uno Mas Uno Tres".

Фолклендська війна

У Аргентини та Великобританії непрості взаємини через Фолклендську війну, яка тривала з квітня по червень 1982 року. Збройні сутички тривали 74 дні. Війна завершилася поразкою Аргентини.

Загалом загинуло 649 аргентинських та 255 британських військових.

Жодна зі сторін конфлікту офіційно не оголошувала війну, але уряди обох країн визнавали факт ведення бойових дій.

Нагадаємо, що у Великій Британії розгорівся скандал через те, що колишній футболіст збірної Англії Тревор Сінклер заявив, що темношкірим не варто оплакувати Єлизавету II. За словами Сінклера, расизм оголошували поза законом у 60-х роках, проте відтоді цьому явищу дозволили розцвісти. "Чому ж чорні та темношкірі мають горювати", — обурився ексгравець англійської збірної.

Раніше Фокус повідомляв, що лікарка розповіла головний симптом кончини королеви, що наближалася, який бачили всі. Цілком ймовірно, що останніми днями королева терпіла сильні болі, але не показувала цього на публіці.