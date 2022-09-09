"Старуха отправилась в ад": в Аргентине политик отпраздновал смерть королевы шампанским (видео)

Аргентинский телеведущий и политик Сантьяго Кунео заявил, что поднял бокал по случаю смерти королевы и заявил, что "старый мешок с д**мом умер!"

Ведущий на аргентинском телевидении Сантьяго Кунео приветствовал сообщения о смерти британской королевы Елизаветы Второй. На видео, которое впоследствии стало вирусным, журналист и политик в прямом эфире откупоривает бутылку и поднимает бокал, выражая радость по поводу скорбного события. Видеозапись опубликована в его Twitter.

В еще одном видео Кунео заявил, что "старуха наконец-то отправилась в ад". К выложенному видео добавлена картинка с эпиграммой: "Старый мешок с д**мом умер. Огромная и бесконечная радость!"

[ + – ] Телеведущий и политик высказался о

Клип вызвал резкое осуждение со стороны некоторых пользователей. Кто-то предположил, что именно таким образом автор публикации собирает аудиторию.

"Будь этот человек поумнее, он бы знал, что у королевы нет политической власти", — написал пользователь.

Сантьяго Кунео — известный в Аргентине журналист, политик и бизнесмен. С 2013 по 2018 годы он вел программу "Uno Mas Uno Tres".

Фолклендская война

У Аргентины и Великобритании непростые взаимоотношения из-за Фолклендской войны, которая продолжалась с апреля по июнь в 1982 году. Вооруженные столкновения длились 74 дня. Война завершилась поражением Аргентины.

В общей сложности погибли 649 аргентинских и 255 британских военных.

Ни одна из сторон конфликта официально не объявляла войну, но правительства обеих стран признавали факт ведения боевых действий.

Напомним, что в Великобритании разгорелся скандал из-за того, что бывший футболист сборной Англии Тревор Синклер заявил, что темнокожим не стоит оплакивать Елизавету II. По словам Синклера, расизм объявляли вне закона в 60-х годах, однако с тех пор этому явлению позволили расцвести. "Почему же черные и темнокожие должны скорбеть", — возмутился экс-игрок английской сборной.

Ранее Фокус сообщал, что врач рассказала главный симптом приближавшейся кончины королевы, который видели все. Не исключено, что в последние дни королева испытывала сильные боли, но не показывала этого на публике.