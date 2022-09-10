У Гонконгу засудили логопедів за створення ілюстрацій для "промивання мозку" дітям (фото)

Логопеди випустили три книги з карикатурами, де вівці борються з вовками, з натяком на реальні події, що мали місце у 2020 році в Гонконгу. Влада вирішила, що вони крамольні й такі, що містять заклики до сепаратизму.

П'ятьох логопедів із Гонконгу засудили до 19 місяців тюремного ув'язнення за змову з метою публікації підбурювальних дитячих книг із карикатурами на овець і вовків, які прокуратура визнала антиурядовими. Про це повідомляє агентство Reuters.

Підсудних звинуватили в тому, що вони опублікували три книги, де вміщено ілюстрації із зображенням овець, які борються з вовками. Суддя окружного суду Квок Вай Кін заявив, що підсудні мають бути покарані не через публікацію чи зміст у тексті, а через "їхню шкоду або ризик заподіяння шкоди розуму дітей", оскільки, за його словами, роботи посіяли насіння "нестабільності" .

"Те, що обвинувачені робили з дітьми віком від 4 років і старшими, насправді було промиванням мізків із метою змусити зовсім маленьких дітей прийняти їхні погляди й цінності", — сказав Квок.

Оглядачі пишуть, що Лорі Лай, Мелоді Юнг, Сідні Нг, Самуель Чан і Марко Фонг, які не визнали своєї провини, випустили книги, де згадувалися реальні події, зокрема міські масові протести на підтримку демократії у 2019 році, а також 12 протестувальників за демократію, які втекли з Гонконгу на швидкісному катері у 2020 році та були схоплені китайською береговою охороною.

В одній із книг вовки хочуть захопити поселення та з'їсти всіх овець, але вівці чинять опір. Такий сюжет влада вважала крамольним і звинуватила логопедів у сепаратизмі та розпалі ненависті до уряду.

"Те, що підсудні зробили з дітьми у віці 4 років і старше, насправді було вправою з промивання мізків із метою навчити дуже маленьких дітей прийняти їхні погляди та цінності… Дітям скажуть, що насправді вони вівці, а вовки, які намагаються завдати їм шкоди, — це уряд КНР і уряд Гонконгу", — заявив суддя.

Книги розповсюджувалися в кількох місцевих книгарнях безплатно, а цифрові версії розповсюджувалися в інтернеті. Це перший випадок, коли справу про "крамольні публікації" передали в суд після протестів 2019 року та введення Пекіном закону про національну безпеку в Гонконгу у 2020 році.

Позиція захисту

Зі свого боку адвокати стверджують, що вівці та вовки в книгах були вигаданими, а звинувачення в підбурюванні до заколоту надто перебільшено, оскільки цей термін має "широке тлумачення". Один із адвокатів процитував звіт Комітету ООН із прав людини, де влада закликала скасувати закон про безпеку й уникати його використання у справах про підбурювання до заколоту.

"Кожен має право на власну думку та на те, як інтерпретується конкретний набір фактів. Існує багато різних поглядів на те, як слід розглядати історичні події", — зазначили юристи.

Ситуацію також прокоментували в правозахисній організації Amnesty International, яка закликала до негайного звільнення п'ятьох, заявивши, що використання "архаїчних" законів про підбурювання до бунту було зухвалим актом репресій.

"Написання книг для дітей не є злочином, і спроба розповісти дітям про нещодавні події в історії Гонконгу не є спробою розпалювання повстання", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 1 вересня китайські військові під час навчань імітували атаки на американські кораблі, щоб ті змогли допомогти в разі нападу на Тайвань. На думку журналістів агентства Reuters, у Пекіна все готове для початку повномасштабного вторгнення на Тайвань.