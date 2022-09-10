В Гонконге осудили логопедов за создание иллюстраций для "промывки мозгов" детям (фото)

Логопеды выпустили три книги с карикатурами, где овцы сражаются с волками, с намеком на реальные события, имевшими место в 2020 году в Гонконге. Власти сочли их крамольными и содержащими призывы к сепаратизму.

Пять логопедов из Гонконга были приговорены к 19 месяцам тюремного заключения за сговор с целью публикации подстрекательских детских книг с карикатурами на овец и волков, которые прокуратура сочла антиправительственными. Об этом сообщает агентство Reuters.

Подсудимых обвинили в том, что они опубликовали три книги, где помещены иллюстрации с изображением овец, что сражаются с волками. Судья окружного суда Квок Вай Кин заявил, что подсудимые должны быть наказаны не из-за публикации или содержания в тексте, а из-за "их вреда или риска причинения вреда уму детей", поскольку, по его словам, работы посеяли семена "нестабильности".

"То, что обвиняемые делали с детьми в возрасте от 4 лет и старше, на самом деле было промыванием мозгов с целью заставить совсем маленьких детей принять их взгляды и ценности", — сказал Квок.

Обозреватели пишут, что Лори Лай, Мелоди Юнг, Сидни Нг, Самуэль Чан и Марко Фонг, которые не признали своей вины, выпустили книги, где упоминались реальные события, в том числе городские массовые протесты в поддержку демократии в 2019 году, а также 12 протестующих за демократию, которые бежали из Гонконга на скоростном катере в 2020 году и были схвачены китайской береговой охраной.

В одной из книг волки хотят захватить деревню и съесть всех овец, но овцы оказывают сопротивление. Такой сюжет власти посчитали крамольным и обвинили логопедов в сепаратизме и розжиге ненависти к правительству.

"То, что подсудимые сделали с детьми в возрасте 4 лет и старше, на самом деле было упражнением по промыванию мозгов с целью научить очень маленьких детей принять их взгляды и ценности…Детям скажут, что на самом деле они — овцы, а волки, пытающиеся причинить им вред, — это правительство КНР и правительство Гонконга", — заявил судья.

Книги распространялись в нескольких местных книжных магазинах бесплатно, а цифровые версии распространялись в Интернете. Это первый случай, когда дело о "крамольных публикациях" передано в суд после протестов 2019 года и введения Пекином закона о национальной безопасности в Гонконге в 2020 году.

Позиция защиты

В свою очередь адвокаты утверждают, что овцы и волки в книгах были вымышленными, а обвинение в подстрекательстве к мятежу слишком преувеличено, поскольку этот термин имеет "широкое толкование". Один из адвокатов процитировал отчет Комитета ООН по правам человека, в котором власти призвали отменить закон о безопасности и избегать его использования в делах о подстрекательстве к мятежу.

"Каждый имеет право на собственное мнение и на то, как интерпретируется конкретный набор фактов. Существует много разных взглядов на то, как следует рассматривать исторические события", — отметили юристы.

Ситуацию также прокомментировали в правозащитной организации Amnesty International, которая призвала к немедленному освобождению пятерых, заявив, что использование "архаичных" законов о подстрекательстве к мятежу было дерзким актом репрессий.

"Написание книг для детей не является преступлением, и попытка рассказать детям о недавних событиях в истории Гонконга не является попыткой разжигания восстания", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 1 сентября китайские военные во время учений имитировали атаки на американские корабли, чтобы те смогли помочь в случае нападения на Тайвань. По мнению журналистов агентства Reuters, у Пекина все готово для начала полномасштабного вторжения на Тайвань.