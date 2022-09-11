Ейфелева вежа в Парижі скоро зануриться у темряву: з чим це пов'язано

Жителі столиці Франції, а також туристи, незабаром не зможуть повною мірою насолодитися вечірньою ілюмінацією одного із символів Парижа.

Мерія столиці Франції збирається зменшити більш ніж на годину кількість часу, відведеного для вечірнього освітлення Ейфелевої вежі, пише The Guardian.

Один із символів Парижа, який тільки нещодавно знову почали відвідувати понад 20 тисяч людей на день (раніше обмеження були пов'язані з пандемією COVID-19), незабаром підсвічуватимуть на годину менше за ніч.

Це пов'язано з тим, що Франція, як і інші країни Європи, зіткнулася з енергетичною кризою та кожен раз більшими витратами на електроенергію, які спровокувало вторгнення Росії в Україну. Тому мерія Парижа вже наступного тижня збирається обмежити час освітлення Ейфелевої вежі, одного з найвідвідуваніших місць у столиці Франції.

Зараз Ейфелеву вежу підсвітлюють тисячі лампочок до першої ночі, але очікується, що скоро ілюмінацію відключатимуть вже о 23:45. Символ Парижа не світився своїми яскравими вогнями лише цього четверга, коли померла королева Великобританії Єлизавета II. До речі про найцікавіші факти, які стосуються королеви, Фокус уже писав.

Скорочення часу освітлення Ейфелевої вежі, на думку місцевих чиновників, є сигналом до економії електроенергії в Парижі загалом. На вечірнє та нічне освітлення цієї споруди припадає 4% її річного енергоспоживання.

До речі, у Марселі, ще в одному місті на півдні Франції, також зменшуватимуть кількість часу, яка відведена для освітлення місцевих визначних пам'яток. А в Берліні, столиці Німеччини, місцева влада вже цього літа зменшила час освітлення кількох відомих пам'яток та знакових споруд.

Як уже писав Фокус, за словами канцлера Німеччини, його країна готова до припинення постачання газу з Росії. Олаф Шольц заявив, що ФРН та інші країни Європи можуть пережити наслідки енергетичної кризи, якщо РФ вирішить повністю припинити постачання енергоносіїв. І в цьому допоможуть атомні електростанції.