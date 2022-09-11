Эйфелева башня в Париже скоро погрузится во тьму: с чем это связано

Жители столицы Франции, а также туристы, вскоре не смогут в полной мере насладится вечерней иллюминацией одного из символов Парижа.

Мэрия столицы Франции собирается уменьшить более чем на час количество времени, которое отведено для вечернего освещения Эйфелевой башни, пишет The Guardian.

Один из символов Парижа, который только недавно снова начали посещать более 20 тысяч человек в день (раньше ограничения были связаны с пандемией COVID-19), вскоре будет освещаться на час меньше в ночное время.

Это связано с тем, что Франция, как и другие страны Европы столкнулась с энергетическим кризисом и растущими расходами на электроэнергию, которые спровоцировало вторжение России в Украину. Поэтому мэрия Парижа уже на следующей неделе собирается ограничить время освещения Эйфелевой башни, одного из самых посещаемых мест в столице Франции.

Сейчас Эйфелеву башню освещают тысячи лампочек до часа ночи, но ожидается, что скоро иллюминацию будут отключать уже в 23.45. Символ Парижа не светился своими яркими огнями только в этот четверг, когда умерла королева Великобритании Елизавета II. Кстати о самых интересных фактах, которые касаются королевы, Фокус уже писал.

Сокращение времени освещения Эйфелевой башни по мнению местных чиновников является сигналом к экономии электроэнергии в Париже в целом. На вечернее и ночное освещение этого сооружения приходится 4% его годового энергопотребления.

Кстати, в Марселе, еще в одном городе на юге Франции, также будут уменьшать количество времени, которое отведено для освещения местных достопримечательностей. А в Берлине, столице Германии, местные власти уже эти летом уменьшили время освещения нескольких известных памятников и знаковых сооружений.

Как уже писал Фокус, пол словам канцлера Германии, его страна готова к прекращению поставок газа из России. Олаф Шольц заявил, что ФРГ и другие страны Европы могут пережить последствия энергетического кризиса, если РФ решит полностью прекратить поставки энергоносителей. И в этом помогут атомные электростанции.