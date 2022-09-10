Задействуют АЭС: Германия готова к прекращению поставок газа из России, – Шольц

Немецкий канцлер заверил, что ФРГ и другие страны Европы способны пережить последствия энергетического кризиса, если страна-агрессор решит полностью перекрыть поставки сырья. Для этого могут использовать две атомные станции.

Германия готова к тому, что Российская Федерация полностью прекратит поставки газа в страну. Об этом сегодня заявил канцлер Олаф Шольц, передает агентство Bloomberg.

Глава немецкого правительства уверен, что ФРГ и другие страны Европы способны пережить последствия энергетического кризиса, если поставки российского газа полностью прекратятся.

Он отметил, что Германия уже подготовилась к этому. Так, на северном побережье Германии установлены терминалы для импорта сжиженного газа.

"Мы сэкономили газ. Мы вновь используем производственные возможности угольных электростанций. В начале следующего года мы сможем задействовать оставшиеся в южной части Германии атомные электростанции, если в этом будет необходимость", — подчеркнул политик.

Таким образом Шольц отреагировал на возникшую в стране дискуссию об использовании двух АЭС, расположенных на юге страны.

Немецкие СМИ широко обсуждают эту тему после того, как 5 сентября вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что поддерживает предложение продлить на несколько месяцев срок эксплуатации атомных электростанций "Изар" в Баварии и "Неккарвестхайм". в Баден-Вюртемберге.

Завершение работы атомных объектов ожидалось в конце 2022 года. Однако, как стало известно, к середине апреля 2023 года станции могут сформировать аварийный энергорезерв для обеспечения бесперебойного снабжения в стране.

Третью действующую в Германии атомную электростанцию "Эмсланд" могут остановить в конце текущего года, как это и планировалось. Также в Германии остается в силе поэтапный отказ от атомной энергетики, прописанный в профильном законе.

Сегодня, 10 сентября, глава МИД Германии Анналена Бербок внезапно прибыла в Киев с неанонсированным визитом. Глава внешнеполитического ведомства ФРГ пообещала украинцам оружие, финансовую и гумманитарную помощь, несмотря на энергетический шантаж РФ.

Ранее Фокус рассказывал, что Германия не может договориться с соседями о газовой солидарности. Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Польша не хотят участвовать в переговорах о распределении газа. Это может усугубить энергетический кризис в ФРГ.