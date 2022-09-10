Задіють АЕС: Німеччина готова до припинення постачання газу з Росії, — Шольц

Німецький канцлер запевнив, що ФРН та інші країни Європи здатні пережити наслідки енергетичної кризи, якщо країна-агресор вирішить повністю перекрити постачання сировини. Для цього можуть використати дві атомні станції.

Німеччина готова до того, що Російська Федерація повністю припинить постачання газу в країну. Про це сьогодні заявив канцлер Олаф Шольц, повідомляє агентство Bloomberg.

Глава німецького уряду впевнений, що ФРН та інші країни Європи здатні пережити наслідки енергетичної кризи, якщо постачання російського газу повністю припинеться.

Він зазначив, що Німеччина вже підготувалася до цього. Так, на північному узбережжі Німеччини встановили термінали для імпорту зрідженого газу.

"Ми заощадили газ. Ми знову використовуємо виробничі можливості вугільних електростанцій. На початку наступного року ми зможемо задіяти атомні електростанції, що залишилися в південній частині Німеччини, якщо в цьому буде необхідність", — підкреслив політик.

Так Шольц відреагував на дискусію, що виникла в країні, про використання двох АЕС, розташованих на півдні країни.

Німецькі ЗМІ широко обговорюють цю тему після того, як 5 вересня віцеканцлер і міністр економіки ФРН Роберт Габек заявив, що підтримує пропозицію продовжити на кілька місяців термін експлуатації атомних електростанцій "Ізар" у Баварії та "Неккарвестгайм" у Баден-Вюртембергу.

Завершення роботи атомних об'єктів очікувалося наприкінці 2022 року. Однак, як стало відомо, до середини квітня 2023 станції можуть сформувати аварійний енергорезерв для забезпечення безперебійного постачання в країні.

Третю атомну електростанцію "Емсланд", що діє в Німеччині, можуть зупинити наприкінці поточного року, як це й планувалося. Також у Німеччині залишається в силі поетапна відмова від атомної енергетики, прописана в профільному законі.

Сьогодні, 10 вересня, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок раптово прибула в Київ із неанонсованим візитом. Глава зовнішньополітичного відомства ФРН пообіцяла українцям зброю, фінансову та гуманітарну допомогу, незважаючи на енергетичний шантаж РФ.

Раніше Фокус розповідав, що Німеччина не може домовитися із сусідами про газову солідарність. Бельгія, Люксембург, Нідерланди та Польща не хочуть брати участь у переговорах щодо розподілу газу. Це може посилити енергетичну кризу у ФРН.