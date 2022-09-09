Криза посилиться: Німеччина не може домовитись із сусідами про газову солідарність

За словами міністра економіки ФРН Роберта Габека, Бельгія, Люксембург, Нідерланди та Польща не хочуть брати участь у "конструктивних переговорах" щодо розподілу газу. Це може погіршити енергетичну кризу в країні.

Німеччина не може домовитися із сусідніми країнами про газову солідарність, через що енергетична криза в державі може посилитися. Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на звіт міністра економіки Роберта Габека у Бундестазі.

Нині Німеччині вдалося домовитися лише з Данією та Австрією. Разом з тим, Бельгія, Люксембург, Нідерланди та Польща відмовляються брати участь у "конструктивних переговорах" щодо двосторонніх угод щодо розподілу газу, каже Габек.

Основна причина, через яку сусідні країни не хочуть домовлятися про газову солідарність, полягає в тому, що вони не хочуть платити компенсацію своїм постачальникам у разі перенаправлення газу до Німеччини, вважає міністр економіки ФРН.

Як пояснюють журналісти, такі двосторонні домовленості між країнами-членами ЄС є частиною більшого механізму Євросоюзу, який передбачає конкретні дії щодо газової надзвичайної ситуації. Вони гарантують, що європейські держави постачають своїм газом тих партнерів, у кого вже закінчився ресурс чи його недостатньо.

Тепер Берлін також веде переговори щодо газової солідарності з Римом та Прагою. Уточнюється, що угода з Італією буде тристоронньою — до неї має приєднатися Швейцарія, оскільки проходитиме через неї транзитом.

Чехія також готова підписати угоду, але тільки в тому разі, якщо встановлять межу державних компенсацій постачальникам.

У звіті міністр економіки згадав про нещодавню телефонну розмову між канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Емманюелем Макроном. Так, Франція обіцяє постачати газ, натомість Берлін зобов'язується забезпечувати сусідів електроенергією.

Нагадаємо, повна відмова Європи від газу може коштувати РФ мільярди доларів. Відновити свою економіку країна не зможе щонайменше до 2030 року.

Раніше Фокус писав про те, що в Євросоюзі хочуть запровадити ліміти цін на електрику.