До 200 євро: у Євросоюзі хочуть запровадити ліміти цін на електрику, — ЗМІ

Спотова ціна на електроенергію в Німеччині, яка є регіональним стандартом, перевищує 450 євро за 1 МВт/год. Мета ЄС — скоротити попит домогосподарств та виробництв на електрику приблизно на 15%.

У Євросоюзі хочуть скоротити споживання електроенергії та запровадити граничні ціни для енергетичних компаній. Про це написало агентство Bloomberg, посилаючись на внутрішній документ ЄС.

Європейські міністри обговорять стягнення податку з виробників викопного палива та обмеження наддоходів компаній-виробників енергії з інших джерел. Ідея полягає у перенаправленні прибутку на підтримку споживачів, кажуть співрозмовники.

Євросоюз, за даними агентства, запропонує два плани щодо скорочення попиту на електроенергію. Перший передбачає загальне скорочення споживання електроенергії всіма споживачами на 10-15%.

[ + – ] Ціна електроенергії в Європі перевищила 1000 євро за 1 МВт/год. Фото: finance.kz

Другий варіант вимагатиме обов'язкового скорочення споживання не менш як на 5% від виробництв компаній у години пік. Граничну ціну на електроенергію для компаній-виробників електроенергії, які не використовують газ, можуть встановити на рівні 200 євро за МВт/год.

Теперішня спотова ціна на електроенергію в Німеччині, яку визнано регіональним еталоном, перевищує 450 євро за 1 МВт/год, зазначила газета Financial Times.

Старший аналітик Credit Suisse Єнс Ціммерман сказав, що пропозиція ЄС не перешкоджатиме інвестиціям у технології.

"Підхід має непоганий вигляд. Єврокомісія намагається знизити ціну на електроенергію для споживачів, зберігаючи акцент на енергозбереженні. Це підтримає інвестиції в дешеву відновлювану енергію та енергоефективність", — заявив член Європейського парламенту від партії "Зелені", ексглава Мінекології Фінляндії Вілле.

Єврокомісія думає обмежити ціни на газ, який імпортують із Росії. Цей крок може посилити напруженість, оскільки Москва заявляла про припинення постачання газу країнам, які підписали угоду про обмеження цін, зазначило агентство.

Чехія, як пише Bloomberg, постарається домогтися виключення питання можливого обмеження цін на російський газ із порядку денного п'ятничної зустрічі міністрів енергетики, заявив міністр торгівлі та промисловості країни Юзеф Сікела.

Фокус раніше писав, що через енергокризу Європейська організація ядерних досліджень розробляє план відключення частини прискорювачів елементарних частинок. Потужності організації споживають близько 200 мегаватів електроенергії, в 3 рази більше, ніж швейцарське місто Женева.

Нагадаємо, що 30 серпня вартість електроенергії в Європі вперше в історії стрибнула вище 1000 євро за 1 МВт/год.