До 200 евро: в Евросоюзе хотят ввести лимиты цен на электричество, — СМИ

Спотовая цена на электроэнергию в Германии, которая является региональным эталоном, превышает 450 евро за 1 МВт/ч. Цель ЕС — сократить спрос домохозяйств и производств на электричество примерно на 15%.

В Евросоюзе хотят сократить потребление электроэнергии и ввести предельные цены для энергетических компаний. Об этом написало агентство Bloomberg, ссылаясь на внутренний документ ЕС.

Европейские министры обсудят взимание налога с производителей ископаемого топлива и ограничение сверхдоходов компаний-производителей энергии из других источников. Идея состоит в перенаправлении прибыли на поддержку потребителей, говорят собеседники.

Евросоюз, по данным агентства, предложит два плана по сокращению спроса на электроэнергию. Первый предусматривает общее сокращение потребления электроэнергии всеми потребителями на 10-15%.

[ + – ] Цена электроэнергии в Европе превысила 1000 евро за 1 МВт/ч Фото: finance.kz

Второй вариант потребует обязательного сокращения потребления не менее чем на 5% от производств компаний в часы пик. Предельную цену на электроэнергию для компаний-производителей электроэнергии, не использующих газ, могут установить ​​на уровне 200 евро за МВт/ч.

Текущая спотовая цена на электроэнергию в Германии, которая признана региональным эталоном, превышает 450 евро за 1 МВт/ч, отметила газета Financial Times.

Старший аналитик Credit Suisse Йенс Циммерманн сказал, что предложение ЕС не будет препятствовать инвестициям в технологии.

"Подход выглядит неплохо. Еврокомиссия пытается снизить цену на электроэнергию для потребителей, сохраняя акцент на энергосбережении. Это поддержит инвестиции в дешевую возобновляемую энергию и энергоэффективность", — заявил член Европейского парламента от партии "Зеленые", экс-глава Минэкологии Финляндии Вилле Ниинисте.

Еврокомиссия думает ограничить цены на импортируемый из России газ. Этот шаг может усилить напряженность, поскольку Москва заявляла о прекращении поставок газа странам, подписавшим соглашение об ограничении цен, отметило агентство.

Чехия, как пишет Bloomberg, постарается добиться исключения вопроса возможного ограничения цен на российский газ из повестки пятничной встречи министров энергетики, заявил министр торговли и промышленности страны Юзеф Сикела.

Фокус ранее писал, что из-за энергокризиса Европейская организация ядерных исследований разрабатывает план отключения части ускорителей элементарных частиц. Мощности организации потребляют около 200 мегаватт электроэнергии, в 3 раза больше, чем швейцарский город Женева.

Напомним, что 30 августа цена электроэнергии в Европе первый раз в истории скакнули выше 1000 евро за 1 МВт/ч.