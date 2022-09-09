Кризис усугубится: Германия не может договориться с соседями о газовой солидарности

По словам министра экономики ФРГ Роберта Хабека, Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Польша не хотят участвовать в "конструктивных переговорах" о распределении газа. Это может усугубить энергетический кризис в стране.

Германия не может договориться с соседними странами о газовой солидарности, из-за чего энергетический кризис в государстве может усугубиться. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на отчет министра экономики Роберта Хабека в Бундестаге.

В настоящее время Германии удалось договориться лишь с Данией и Австрией. Вместе с тем, Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Польша отказываются участвовать в "конструктивных переговорах" о двусторонних сделках по распределению газа, говорит Хабек.

Основная причина, по которой соседние страны не хотят договариваться о газовой солидарности, заключается в том, что они не хотят платить компенсацию своим поставщикам в случае перенаправления газа в Германию, считает министр экономики ФРГ.

Как объясняют журналисты, такие двусторонние договоренности между странами-членами ЕС являются частью более крупного механизма Евросоюза, предполагающего конкретные действия в случае газовой чрезвычайной ситуации. Они гарантируют, что европейские государства снабжают своим газом тех партнеров, у кого уже закончился ресурс либо его недостаточно.

В настоящее время Берлин также ведет переговоры о газовой солидарности с Римом и Прагой. Уточняется, что сделка с Италией будет трехсторонней – к ней должна присоединиться Швейцария, так как будет проходить через нее транзитом.

Чехия также готова подписать соглашение, но только в том случае, если будет установлен предел государственных компенсаций поставщикам.

В отчете министр экономики упомянул о недавнем телефонном разговоре между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Так, Франция обещает поставлять газ, взамен Берлин обязуется снабжать соседей ​​электроэнергией.

Напомним, полный отказ Европы от газа может стоить РФ миллиарды долларов. Восстановить свою экономику у страны не получится как минимум до 2030 года.

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