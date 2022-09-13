У Саудівській Аравії заарештували чоловіка за паломництво на честь королеви Єлизавети (відео)

Громадянин Ємену вирушив у Велику мечеть у священному для мусульман місті Мекка та попросив Бога прийняти Королеву на небесах і серед праведників.

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Влада Саудівської Аравії заарештувала чоловіка, який заявив, що вирушив у священне для мусульман місто Мекку, щоб здійснити паломництво на честь померлої королеви Сполученого Королівства Єлизавети II. Про це пише британське видання The Guardian.

Повідомляється, що громадянин Ємену 12 вересня опублікував у соціальних мережах відео, на якому він перебуває у Великій мечеті в Мецці. Місто є найсвященнішим містом для мусульман, туди не пускають представників інших релігій.

Чоловік дістав транспарант із написом "Умра (паломництво, — ред.) для душі королеви Єлизавети II, ми просимо Бога прийняти її на небесах і серед праведників".

Ролик поширився в інтернеті, а користувачі соціальної мережі Twitter закликали до арешту громадянина Ємену.

Пізніше державні ЗМІ Саудівської Аравії повідомили, що сили безпеки у Великій мечеті заарештували чоловіка за порушення правил та інструкції для умри.

"Його заарештували, щодо нього вжили правові заходи, і його було передано до прокуратури", — сказано в повідомленні.

Саудівська Аравія забороняє паломникам у Мецці нести транспаранти чи скандувати гасла. Допустимо здійснювати умру від імені померлих мусульман, проте це не стосується немусульман. Королева Єлизавата II була верховною правителькою англіканської церкви.

Нагадаємо, королева Єлизавата II померла 8 вересня в замку Балморал, де перебувала в літній відпустці. Похорон британського монарха відбудеться 19 вересня.

Новим королем Великобританії став принц Чарльз, тепер його називають Карлом III. Він оголосив свого сина Вільяма принцом Вельським і спадкоємцем престолу.