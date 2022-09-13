В Саудовской Аравии арестовали мужчину за паломничество в честь королевы Елизаветы (видео)

Гражданин Йемена отправился в Большую мечеть в священном для мусульман городе Мекка и попросил Бога принять Королеву на небесах и среди праведников.

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Власти Саудовской Аравии арестовали мужчину, который заявил, что отправился в священный для мусульман город Мекку, чтобы совершить паломничество в честь умершей королевы Соединенного Королевства Елизаветы II. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Сообщается, что гражданин Йемена 12 сентября опубликовал в социальных сетях видео, на котором он находится в Большой мечети в Мекке. Город является самым священным городом для мусульман, туда не пускают представителей других религий.

Мужчина достал транспарант с надписью "Умра (паломничество, — ред.) для души королевы Елизаветы II, мы просим Бога принять ее на небесах и среди праведников".

Ролик распространился в интернете, а пользователи социальной сети Twitter призывали к аресту гражданина Йемена.

Позже государственные СМИ Саудовской Аравии сообщили, что силы безопасности в Большой мечети арестовали мужчину за нарушения правил и инструкции для умры.

"Его арестовали, в отношении его были приняты правовые меры, и он был передан в прокуратуру", — сказано в сообщении.

Саудовская Аравия запрещает паломникам в Мекку нести транспаранты или скандировать лозунги. Допустимо совершать умру от имени умерших мусульман, однако это не относится к немусульманам. Королева Елизавата II была верховным правителем англиканской церкви.

Напомним, королева Елизавата II умерла 8 сентября в замке Балморал, где находилась в летнем отпуске. Похорон британского монарха состоится 19 сентября.

Новым королем Великобритании стал принц Чарльз, теперь он его именуют Карлом III. Он объявил своего сына Уильяма принцем Уэльским и наследником престола.