Побиття українських біженок у Франції: підозрюваного заарештували

Підозрюваний визнав факт насильницьких дій, але намагався їх применшити. Його звинувачують у насильстві за обтяжливих обставин, до винесення вироку він не має права виїхати за межі країни.

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Напередодні прокуратура Ніцци опублікувала пресреліз у справі про напад на двох громадянок України. Згадується, що підозрюваному пред'явлено звинувачення у насильницьких діях за обтяжливих обставин. Його помістили під варту. Про це повідомляє BFMTV.

Судове слухання призначено на 17 листопада. Повідомляється, що підозрюваний визнав факт насильницьких дій, але намагався їх применшити. До винесення вироку відповідач немає права залишати територію Франції. У тексті пресрелізу згадується, що обвинувачений має українське коріння.

Напад на Україну через гучну музику

Напад на українських біженок стався 11 вересня. Жінок побили за гучну музику українською. Випадок стався у передмісті Ніцци, де мешкає багато вихідців із РФ.

За інформацією журналістів, жінки слухали пісню в телефоні, в тексті музичної композиції був присутній посил про те, що "світу було б краще без російської армії". Дорогою до моря музику почув росіянин, який опинився поряд.

За словами однієї з жінок, агресивний чоловік ударив її по обличчю, після чого вона впала на землю, потім він завдав їй удару ногою, після чого почав бити її матір.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними Асоціації туроператорів Росії, турпотік з РФ до Європи влітку знизився на 90–95%, якщо порівняти з даними за 2019 рік.

Нагадаємо, що росіянин написав донос на дружину, яка критикувала війну в Україні. Житель Підмосков'я повідомив поліції, що його дружина висловлює антиросійські погрози та налаштовує дитину проти влади.