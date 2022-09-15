Избиение украинских беженок во Франции: подозреваемого арестовали

Подозреваемый признал факт насильственных действий, но пытался их преуменьшить. Его обвиняют в насилии при отягчающих обстоятельствах, до вынесения приговора он не имеет права выехать за пределы страны.

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Накануне прокуратура Ниццы опубликовала пресс-релизе по делу о нападении на двух гражданок Украины. Упоминается, что подозреваемому предъявлено обвинение в насильственных действиях при отягчающих обстоятельствах. Его поместили под стражу. Об этом сообщает BFMTV.

Судебное слушание назначено на 17 ноября. Сообщается, что подозреваемый признал факт насильственных действий, но пытался их преуменьшить. До вынесения приговора ответчик не имеет права покидать территорию Франции. В тексте пресс-релиза упоминается, что у обвиняемого есть украинские корни.

Нападение на Украину из-за громкой музыки

Нападение на украинских беженок произошло 11 сентября. Женщин избили за громкую музыку на украинском языке. Случай произошел в пригороде Ниццы, где проживает много выходцев из РФ.

По информации журналистов, женщины слушали песню в телефоне, в тексте музыкальной композиции присутствовал посыл о том, что "миру было бы лучше без российской армии". По дороге к морю музыку услышал россиянин, который оказался рядом.

По словам одной из женщин, агрессивный мужчина ударил ее по лицу, после чего она упала на землю, затем он нанес ей удар ногой, после чего принялся избивать ее мать.

Ранее Фокус сообщал, что, сведениям Ассоциации туроператоров России, турпоток из РФ в Европу летом снизился на 90–95% в сравнении с данными за 2019 год.

Напомним, что россиянин написал донос на жену, которая критиковала войну в Украине. Житель Подмосковья сообщил полиции, что его супруга высказывает антироссийские угрозы и настраивает ребенка против властей.